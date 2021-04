Eredità Lady Diana, quanto ha ricevuto Harry

In questo ultimo anno in molti hanno fatto i conti in tasca ai duchi di Sussex espatriati negli Stati Uniti. Ecco su quanto possono contare Harry e Meghan.

La Megxit e il desiderio di diventare “finanziariamente indipendenti”

All’inizio del 2020, con un succinto comunicato, il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato di voler fare un passo indietro da senior royals per poter diventare “finanziariamente indipendenti”. Le loro buone intenzioni tuttavia si sono scontrate con la dura realtà dei fatti. Lei ex attrice, lui ex militare, senza una particolare attitudine né pregressa esperienza lavorativa, cosa avrebbero dovuto fare per vivere a un certo livello? Inizialmente i duchi avevano pensato a una serie di gadget firmati “Royal Sussex” ma la Corona è stata chiara: il titolo è un onore, non un brand, non si può monetizzare, da qui la proibizione a usare il titolo per questi scopi.

Di cosa hanno vissuto i Sussex nell’ultimo anno?

Il dilagare del Covid ha poi reso impossibile realizzare i progetti lavorativi che i Sussex si erano proposti di portare a compimento. È naufragata l’idea di tenere discorsi per la modica cifra di un milione di dollari l’uno in parte per via delle proibitive clausole, in parte perché il divieto di assembramenti ha reso impossibile riunire un pubblico. Senza un introito, dunque, di cosa hanno vissuto Harry e Meghan nell’ultimo anno solare? Secondo i maligni, della “paghetta” generosamente elargita da papà Carlo e che ammonta a circa 6 milioni di sterline.

Diana ha lasciato a Harry una cospicua eredità: ecco a quanto ammonta

In realtà a sostenerli economicamente era anche l’eredità che la defunta Lady Diana ha lasciato al suo secondogenito. Ben 13 milioni di dollari, almeno stando a quanto scrive il New York Post. Il lascito iniziale della compianta principessa del Galles era di poco meno di nove milioni ma è lievitato alla cifra attuale grazie a buoni investimenti degli operatori finanziari. Naturalmente Harry non è l’unico figlio ad aver ricevuto un’eredità da Lady Diana. Anche William l’ha ricevuta ed entrambi hanno potuto disporne solo al compimento dei 25 anni d’età.

I 13 milioni di dollari ricevuti da Lady Diana avrebbero permesso al principe e alla sua consorte di acquistare la proprietà di Montecito in California dove vivono dall’inizio dell’anno e dove ha avuto luogo la famosa intervista con Oprah Winfrey durante la quale Harry e Meghan hanno accusato la Royal Family di razzismo spiegando anche che il principe Carlo li avrebbe anche “tagliati fuori finanziariamente” dall’appannaggio: mica bruscolini…

William e Harry non hanno ereditato solo denaro…

Diciamo che non tutti sono riusciti a credere alle ristrettezze economiche del principe Harry soprattutto dopo l’annuncio dell’accordo multimilionario che i Sussex hanno firmato con Netflix. Harry e William hanno inoltre ricevuto rispettivamente altri due doni da Lady Diana: l’anello di fidanzamento e un prezioso orologio Cartier. Doni che si sono scambiati e adesso infatti l’anello di fidanzamento con zaffiro gigante fa bella mostra di sé sulla mano di Kate Middleton mentre l’orologio Cartier è andato in dono a Meghan Markle.