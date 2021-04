Matrimonio a Prima Vista, cosa è successo alle coppie mesi dopo

Si è conclusa – o quasi – anche la sesta edizione del reality show che vede perfetti sconosciuti contrarre matrimonio. Come sarà andata? Ecco qualche spoiler…

Matrimonio a prima vista: un format di successo

In un periodo storico in cui sempre meno coppie si sposano e sempre più coppie si separano, anche dopo anni di convivenza, in qualcuno resiste la romantica idea dell’amore che dura per tutta la vita. Resiste talmente tanto da decidere di affidare il proprio futuro a una équipe di psicologi, sessuologi e consulenti matrimoniali che “studieranno” la coppia perfetta, facendo conoscere i promessi sposi solo nel momento in cui appariranno dinanzi al pubblico ufficiale che li unirà in matrimonio. Dovranno resistere, per testare la convivenza, sei settimane, dopodiché dovranno decidere se restare sposati o meno. Questo il concetto di base di Matrimonio a Prima Vista, format americano esportato con successo nel nostro Paese.

Il reality è ormai giunto alla sesta edizione, trasmessa da Discovery + e da Real Time. Protagonisti dell’edizione appena conclusasi sono stati Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio, Clara Campagnola e Fabio Peronespolo e Francesco Muzzi e Martina Pedaletti. Come è andata a finire tra loro? Avranno deciso di restare insieme oppure di chiudere per sempre la relazione? Scopriamo insieme cosa è successo sei mesi dopo…

Santa e Salvo

Come prevedibile, tra i due ragazzi siciliani la scintilla non è scoccata e nell’ultima puntata hanno deciso di riconsegnare le fedi. Lei si è presentata dinanzi agli esperti con un look totalmente diverso e molto sexy, dichiarando l’intenzione di non vedere più Salvo che ha accettato la sua decisione. Gli esperti hanno criticato al scelta di Santa puntualizzando che lei cerca l’uomo perfetto ma in una intervista a Fanpage la giovane ha raccontato il suo disagio con il suo ormai ex.

“Io ho peccato di ingenuità ma lui è stato molto furbo, ha giudicato il mio fisico dicendosi deluso di non averne trovato uno atletico. Sono rimasta stupita perché io sono sempre stata sincera con lui, dicendogli che non era il mio tipo, mentre lui sino ad allora non era stato sincero. Ci sono rimasta malissimo, ho avuto sempre un rapporto conflittuale col mio corpo e tra l’altro quello era un giorno triste per me perché la madre della mia migliore amica era morta, lui lo sapeva. Insomma ha sbagliato tutto, modi e tempi“.

Clara e Fabio

Sono stati la coppia più amata e seguita dell’ultima edizione, quella che sembrava meglio assortita e che dunque faceva ben sperare. Alla fine della prime settimane avevano deciso di restare insieme nonostante un piccolo litigio qualche giorno prima. Sei mesi dopo , però, li ritroviamo separati. Hanno affrontato un periodo di lontananza che ha fatto venire meno anche il desiderio di intimità tra loro. Durante il colloquio è emerso anche che Clara non era stata totalmente sincera nell’esperimento: aveva “finto” di tollerare e passar sopra ad atteggiamenti che invece ha poi condannato e anche per questo è stata rimproverata dagli esperti.

Martina e Francesco

Sono l’elemento positivo dell’ultima edizione. Nonostante un inizio un po’ problematico, si sono presentati insieme dicendo di aver costruito un rapporto solido basato sulla fiducia e manifestando l’intenzione non solo di proseguire la convivenza ma di sposarsi in chiesa il prossimo settembre. E poi, forse, un bambino…