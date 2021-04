Annalisa, il racconto choc: “Rischiato la vita”

Si è conquistata un posto tra le star più amate della musica italiana partendo dal talent più famoso, Amici di Maria De Filippi: stiamo parlando di Annalisa, acclamatissima voce tra le protagoniste delle recenti edizioni del Festival di Sanremo.

Annalisa ha sempre nutrito una forte passione nei confronti della musica e ha deciso di realizzare il suo sogno dopo aver terminato il suo percorso universitario: così la ragazza partecipò al casting di Amici ed è diventata una cantante di successo.

Non tutti sanno che, proprio in quel periodo, l’artista ha rischiato non solo di non partecipare al provino ma è stata protagonista di un episodio nel quale in pericolo c’è stata la sua vita.

Annalisa: da Amici a star della musica italiana

Sono trascorsi diversi anni dall’esordio di Annalisa Scarone: impossibile dimenticare la sua voce limpida e intensa con la quale ha conquistato prima il pubblico di Amici e poi un numero sempre crescente di fan che la seguono dalla sua esperienza nel talent.

Il suo inedito dell’epoca, Diamante lei Luce lui, è rimasto nella storia del programma: tra tutti i brani presentato dagli allievi resta uno dei più ascoltati di sempre. Proprio nell’anno in cui Annalisa ha fatto il provino per il talent è successo qualcosa, un episodio raccontato dal padre Elvio a distanza di tempo.

La cantante, pur nutrendo i suoi profili social con scatti che la ritraggono in versione sexy e bellissima, ha sempre voluto mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Ha decisamente stupito i fan, quindi, la decisione di suo padre di rilasciare delle dichiarazioni a proposito della notte in cui la figlia ha davvero rischiato di morire. Elvio Scarone ha parlato con DiPiù e ha raccontato nei dettagli un episodio a dir poco scioccante in cui Annalisa è stata protagonista.

Elvio Scarone racconta: “Come ho salvato mia figlia”

“Tutto è successo nel dicembre del 2009 quando Annalisa stava per mandare il modulo d’iscrizione alla scuola di Amici. Era notte ed eravamo tutti in casa. All’improvviso ho sentito un grido di aiuto e mi sono precipitato in camera sua”, ha detto il padre della cantante. Non appena ha sentito l’urlo della figlia il signor Elvio si è precipitato nella sua camera cercando di capire cosa stesse succedendo ad Annalisa. Il genitore ha poi continuato, spiegando l’accaduto: “Annalisa stava diventando grigia e la lingua era nella sua gola, come se la stesse ingoiando. È sopravvissuta semplicemente perché me ne sono accorto, altrimenti non ce l’avrebbe fatta”.

Non era la prima volta che il signor Elvio si trovava di fronte a questa scena e proprio l’esperienza gli ha permesso di intervenire nel migliore dei modi, salvando la vita della figlia: “Sapevo come comportarmi perché mi era successa la stessa cosa quando avevo diciotto anni: le ho tirato fuori la lingua dalla gola con le dita. Subito dopo ho chiamato i soccorsi ed è stata immediatamente ricoverata”.