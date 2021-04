Matrimonio a Prima Vista, la confessione di Santa su Salvo: retroscena inedito

Santa Marziale di Matrimonio a Prima vista 3 si confessa a Fanpage, rivelando retroscena inediti sulla fine, arrivata in brevissimo tempo, delle sue nozze con Salvo. Ecco che cosa ha rivelato.

La conclusione con il divorzio

695.000 spettatori e 2,7% di share con un record nell’episodio 7 di 849.000 spettatori e 3,2% di share: sono questi i numeri che accompagnano la fine della terza stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia, un discreto successo per il programma prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia. Che più che un programma è un esperimento sociale.

“La decisione finale” è stata l’ultima puntata andata in onda ieri e ha rivelato le decisioni prese dalle coppie in gioco, formate da Fabio e Clara, Salvatore e Santa, Francesco e Martina. Salvatore e Santa hanno deciso per il divorzio e mentre i fan abbonati alla piattaforma discovery+ attendono l’anteprima esclusiva dello speciale “…E Poi”, Santa Marziale di San Giovanni La Punta in provincia di Catania, fa sapere qualche dettaglio in più sui motivi della scelta di separarsi dal neo marito Salvatore, detto Salvo.

Santa Marziale si confessa

“Quello che avete visto in trasmissione non è la vera Santa. Non sono potuta essere me stessa con lui. Contavo fino a dieci per non rispondere.” mette in chiaro Santa a Fanpage. La ragazza è stata molto criticata sui social per essere, a detta di chi le punta il dito, molto viziata. Ma lei risponde che non si rispecchia nella donna che è stata mostrata in televisione. La sua storia con Salvo ha attirato l’attenzione dei telespettatori ed è proprio su questo che la giovane ha voluto chiarire.

Secondo Santa gli esperti hanno sbagliato nel proporle come marito Salvo perchè anche se lei ha un carattere fantasioso e fanciullesco e lui un’anima profondamente razionale, le cose alla fine non hanno funzionato. Tra i tanti motivi c’è anche la scarsa attrazione fisica tra i due, ma l’ex concorrente di Matrimonio a Prima Vista precisa:

“Sono molto dispiaciuta che sia passata la questione dell’aspetto fisico. In realtà ho messo da parte qualsiasi mia perplessità, tanto che nei primi giorni ero molto sciolta, nonostante non ci fosse stato l’effetto ‘wow’ il giorno del matrimonio. Sia chiaro che io ci credevo. Poi però lui ha esagerato…”

Le battutacce di Salvo

Secondo quanto dichiarato da Santa a Fanpage, Salvo faceva battute che le mancavano di rispetto, come quella fatta il giorno del primo meeting con gli esperti, dopo il viaggio di nozze, quando l’uomo toccandole la pancia ha fatto sapere le cose che non le piacevano di lei “Sono rimasta stupita perché io sono sempre stata sincera con lui, dicendogli che non era il mio tipo, mentre lui sino ad allora non era stato sincero. Infatti mi disse: ‘Pensi di essere la sola ad avere aspettative che non sono state rispettate, non è così. Io ho chiesto una persona che avesse un fisico atletico’.

La donna ha sottolineato di esserci rimasta malissimo perchè ha sempre avuto un rapporto conflittuale con il suo corpo e il titolare dell’ edicola di Patti in provincia di Messina, non è stato per niente delicato. “Insomma ha sbagliato tutto, modi e tempi.” ha tuonato Santa.