Romina Power, la sua più grande passione è ereditata dal padre: ecco qual è

Qual è la più grande passione di Romina Power? È stata proprio lei a svelarla in un recente post su Instagram, ammettendo di averla ereditata dal papà Tyron Power.

Romina Power è sempre molto attiva sui social dove racconta momenti della sua quotidianità e spesso si trova a condividere vecchie foto e ricordi del passato. Lo ha fatto con alcuni scatti della figlia Ylenia, scomparsa molti anni fa e sempre nel cuore della ex moglie di Al Bano, ma lo ha fatto anche con immagini tratte direttamente dal suo repertorio di famiglia.

La cantante e attrice americana, infatti, ha recentemente condiviso alcuni scatti del padre Tyron Power, attore hollywoodiano venuto a mancare a soli 44 anni, quando Romina era ancora molto piccola. Nonostante la sua morte precoce, l’attore ha avuto modo di recitare in tantissimi film e lungometraggi, e la sua vita privata è stata assai turbolenta: ha sposato nel 1939 l’attrice francese Annabella, poi Linda Christian – madre di Romina Power – nel 1949 e, infine, Deborah Ann Montgomery Minardos, nel 1958, pochi mesi prima di morire.

Romina Power svela la sua grande passione

Al momento della morte del padre, Romina Power era davvero una bimba molto piccola e di lui conserva ricordi sfocati.

Uno di questi è la passione di Tyron Power che l’attrice e cantante americana ha ereditato da lui: quella per le macchine d’epoca.

“Mio padre aveva una bellissima collezione di macchine antiche – ha svelato Romina su Instagram riproponendo uno scatto del papà con una delle utilitarie dell’epoca – . Ho ereditato da lui la stessa passione… ma non le colleziono”.

Per Romina, dunque, l’amore per le auto d’epoca è solo “platonico”: lei si è sempre limitata ad osservarle, ma non le ha mai acquistate così come invece fece il divo di Hollywood.

Romina Power e la mancanza del padre

Pur avendo ricordi sfocati del papà, Romina Power ha sempre parlato di lui come un uomo buono e amorevole, di cui ha spesso sentito la mancanza da ragazza.

“Ero in collegio in Messico quando papà è morto: aveva soltanto 44 anni, è stato Hollywood ad ucciderlo – raccontò lei in una intervista a Domenica In – . Non ho ricordi di lui da vivo. Sono andata alla ricerca dei ricordi degli altri, ho cercato di farli miei”.

La morte prematura del padre, ovviamente, ha avuto delle ripercussioni sulla vita di Romina Power che ha ammesso di aver sentito la sua assenza come un “albero a cui mancano le radici”.

“Mi è mancato tanto, era una persona meravigliosa, senso dell’umorismo, simpatico, preciso sul lavoro, una persona perfetta, ma non me lo ricordo”, ha aggiunto lei, che ha cercato di costruirsi un ritratto del padre attraverso i racconti delle persone che lo avevano conosciuto e frequentato.