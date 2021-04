Alessia Marcuzzi, gli auguri di compleanno per il marito. Ma quale crisi?

Cinquant’anni sono un traguardo importante. Ecco come la conduttrice romana ha festeggiato quelli del marito Paolo Calabresi Marconi, ovviamente su Instagram.

Paolo Calabresi Marconi e Alessia Maruzzi, matrimonio segreto a Londra nel 2014

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono sposati dal dicembre del 2014. Il loro è stato un matrimonio a sorpresa, nel Cotswold, e la presentatrice romana ha sfidato i rigori della stagione fredda inglese indossando un abito di pizzo a bustier con vaporosa gonna cortissima davanti e lunga fino a terra dietro, firmato da Giambattista Valli. Nelle foto del matrimonio, pubblicate dal settimanale Chi, Alessia appare bellissima, felice e appagata mentre bacia il neo-marito del quale dice: “L’unico che ha fatto capitolare una ragazzaccia un po’ anticonformista come me, trasformandomi in una romanticona senza precedenti!”

Il romantico post per i 50 anni di Paolo Calabresi Marconi

A distanza di sette anni, l’amore tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi prosegue a gonfie vele, tanto che lei gli ha dedicato un romantico post sul proprio profilo Instagram per celebrare i suoi 50 anni. Il post è un breve video che ritrae Paolo Calabresi Marconi sulla barca, accompagnato da una spiritosa ma romantica didascalia che gioca sulla somiglianza tra il numero 50 e la parola SO, abbreviazione in questo caso di “sono”. “So Paolo So figo So 50 special So pochi dai...

Un milione di baci amore. Auguri❤️”

Gli auguri di buon compleanno da parte delle celebrity

Il video è seguito da una gallery che mostra romantici baci tra i due. Il romantico post ha dato una lezione a tutti quelli che, nel corso degli ultimi mesi, hanno parlato di crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito. Voci ricorrenti, che spuntano fuori ogni tanto perché ai più sembra impossibile che nel mondo dello spetttacolo ci possa esere un’unione che procede così spedita verso la felicità come è invece il loro caso. A commentare e fare gli auguri tante celebrity, da Claudio Marchisio ad Anna Dello Russo, Sandra Milo, Guenda Goria, Nicola Savino, Adriana Volpe, Filippa Lagerback.

Un compleanno in isolamento

Poteva il cinquantesimo compleanno di Paolo Calabresi Marconi essere migliore? Probabilmente sì… Il produttore televisivo infatti è risultato positivo al Covid ed è dunque rimasto in isolamento. Il tampone di Alessia invece ha dato esito negativo ma secondo le procedure e i protocolli vigenti anche Alessia ha dovuto restare in isolamento fiduciario saltando così la puntata de Le Iene del 13 aprile, tornando al lavoro solo una settimana più tardi.