Alessandra Amoroso affonda l’ex: la frecciatina della cantante

Alessandra Amoroso ha parlato della sua vita privata e in particolare di quella sentimentale, nel nuovo programma di Tommaso Zorzi, Punto Z, su Mediasetplay. Ecco cosa ha svelato

L’amore finito con Stefano

La sua voce è ammirata e ascoltata da milioni di fan: Alessandra Amoroso è senza dubbio una delle cantati più amate dagli italiani. L’interprete salentina recentemente è stata ospite a Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi, dove ha parlato delle sue sofferenze in amore.

Il Lockdown del 2020 è stato per lei particolarmente duro perchè l’ha vissuto totalmente da sola, ma avuto anche il modo di riflettere su se stessa e sul suo futuro personale. Alessandra infatti poco prima dello scoppio della pandemia si è lasciata con il produttore discografico Stefano Settepani, una storia importante che fino a poco prima della chiusura, era in procinto di coronarsi con il matrimonio. Ma cosa è successo?

La frecciatina di Alessandra Amoroso verso l’ex fidanzato

Raggiunto telefonicamente il salotto televisivo di Tommaso Zorzi, Alessandra Amoroso si è lasciata andare su alcuni retroscena della sua vita privata, non nascondendo il dolore provato e sfoggiando una sensazione di “rivincita” nei confronti dell’ex fidanzato: “Oggi sono single. Meglio single che mal accompagnata. In questo momento mi sto prendendo tutto il bello che mi sta arrivando e me lo tengo solo per me”

Una frecciatina al veleno verso il Settepani, non passata di certo inosservata. La loro, fino a prima della rottura, appariva come una relazione solida e profonda, arrivata però all’improvviso al capolinea senza se e senza ma. Anche in quest’occasione la cantante non ha voluto svelare i motivi della rottura con Stefano Settepani, conosciuto anni fa dietro le quinte di Amici, il talent show che le ha dato il successo.

Un amore profondo arrivato al capolinea

Tra Alessandro Amoroso e il produttore discografico è scoppiato il colpo di fulmine: un feeling speciale che ha spinto la coppia ad andare a convivere subito, nel giro di pochi mesi. Le cose però ad un certo punto, hanno incominciato a scricchiolare, portandoli inesorabilmente alla separazione.

Stefano Settepani, papà di due figlie avute da un a recente relazione, è stato molto vicino ad Alessandra quando quest’ultima ha dovuto affrontare il delicato intervento alle sue corde vocali, un momento molto difficile perchè la cantate ha rischiato di compromettere la sua carriera nel mondo della musica.

LEGGI ANCHE ———–>Alessandra Amoroso, la confessione:”Mi violentavo psicologicamente. Adesso so chi sono”

Il lavoro, l’altro grande amore dell’Amoroso

Oggi la voce di “Vivere a colori” è single e ha le idee chiare su cosa vuole realmente nella vita. Soprattutto di quella legata all’amore. Alessandra Amoroso ha dichiarato di sognare di avere una famiglia, di diventare una moglie e una madre. Al momento si lascia con piacere coccolare dalla grande famiglia composta da tutti i suoi fan che la amano e la sostengono da molti anni.

LEGGI ANCHE ———–>Emma e Alessandra Amoroso ospiti dalla Toffanin: come si sono presentate outfit da bomba

Il lavoro per l’Amoroso è una cosa importante a cui si dedica con passione e amore. Giusto nei giorni scorsi ha partecipato alla protesta in Piazza del Popolo per non dimenticare la categoria dei lavoratori dello spettacolo, fortemente danneggiati a causa delle restrizioni anti Covid-19.