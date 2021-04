Albano e il segreto commovente: perchè non si separa mai dal suo cappello

Albano Carrisi è uno dei personaggi dello spettacolo più amati e seguiti d’Italia ma non solo. La sua inconfondibile voce è acclamata dal pubblico di mezzo mondo e lui, insieme a Romina Power, sono una vera icona, caratterizzata dall’unicità che li contraddistingue. Tuttavia oltre alle doti artistiche, c’è una cosa che accompagna sempre Albano, il suo cappello. Vi siete chiesti perchè il cantante lo indossa sempre?

Il legame con la famiglia

Arrivato da un piccolo paesino della Puglia a Milano, negli anni Settanta, Albano si è fatto subito valere per le sue formidabili capacità canore. Il giovane ragazzo del Sud, proveniente da una famiglia contadina non solo è riuscito a farsi strada nel mondo della musica ma ha conquistato il cuore della figlia dell’attore hollywoodiano, Tyrone Power, la bellissima Romina, allora poco meno che ventenne, portandola all’altare.

I genitori di Albano, persone umili e con forte propensione al lavoro, hanno assistito all’ascesa del figlio con ammirazione e affetto e il cantante non ha mai nascosto di essere fortemente legato alle sue radici, rivendicando in molte occasioni il valore della terra e della famiglia.

In una recente intervista di Verissimo, il cantante ha ricordato l’energia di suo padre: “Papà Carmelo, che personaggio! L’ho portato in giro per il mondo” ha ricordato Albano “un uomo cha passa tutta la gioventù in mezzo alla fame più nera, poi la Seconda Guerra Mondiale, che me la raccontava, quest’Odissea, e mentre me la raccontava, mi entrava dentro e non mi ha mai abbondonato quel senso del racconto, questa forza che mi trasmetteva. Non si è mai arreso, davanti a niente! Neanche quando è stato imprigionato dai tedeschi, mi ha raccontato delle scene pazzesche!”

Albano indossa sempre il cappello perchè…

I fan di Albano sono abituati ormai a vederlo sempre con il cappello in testa, un panapa a falde medie di cui il cantante non riesce a farne a meno. Ma cosa c’è dietro la scelta di portare il copricapo e soprattutto perchè proprio questo modello? Pare che la scelta dipenda sia da una questione estetica sia da un fatto più profondo, che riguarda proprio il suo amato papà.

Recentemente un cappello di Albano è stato venduto per beneficienza al costo di €200. Molti si sono chiesti cosa c’è dietro l’accessorio, diventato un vero simbolo del cantate pugliese. A parte la funzionalità che ha nel coprire le tracce della perdita dei capelli, il cappello in questione rappresenta anche un omaggio a suo padre.

“Facevo il cameriere mi chiamavano terùn, ma non ho mai perso tempo con chi pensava di offendermi. Ho attraversato tanti oceani, non mi fermo alla battuta cretina. Ho un solo rimorso, quando ho portato su a Milano i miei. Papà soffriva, in ascensore non lo salutavano” Ha raccontato Albano in una delle sue tante interviste, sottolineando la mentalità di un tempo e della rivalsa ottenuta con il successo. Portare quel cappello è come portarsi dietro suo padre e tutti i ricordi che lo legano a lui.