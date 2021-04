Giusy Buscemi l’amore grazie a Don Matteo : chi è il marito dell’attrice

E’ bellissima e soprattutto una valente attrice: così l’ex Miss Italia 2012, Giusy Buscemi ha trovato l’amore sul set dello sceneggiato Don Matteo. Sapete chi è il marito dell’attrice?

I riflettori del gossip sono puntati sulla bellissima Giusy Buscemi che proprio grazie al dono che Madre Natura le ha fatto, è diventata celebre. Era il 2021 quando la giovane di Mazara del Vallo, con alle spalle una carriera da modella e da studentessa, arriva sulla passerella del Concorso di bellezza dell’allora patron Enzo Mirigliani.

In quell’occasione, la giuria popolare e quella del concorso, restano stregati dalla bellezza di Giusy e soprattutto dai suoi occhi, che le fanno vincere la fascia di ‘Gli occhi di Enzo’, e così diventa Miss Italia. Da allora, per la Buscemi, è stato tutto un picco di successo, soprattutto per la sua carriera da attrice.

In realtà, però, la bellissima Giusy ha vinto anche in amore: è proprio durante le riprese di Don Matteo che la Buscemi ha trovato anche l’amore. Vediamo insieme chi è il marito.

Giusy Buscemi e l’amore: ecco il marito

Sul set di Don Matteo, Giusy Buscemi ha trovato l’amore del marito, il regista Jan Michelini con cui ha avuto due figli: Caterina Maria e Pietro Maria. E’ proprio per l’amore della famiglia e per dedicarsi ai figli che Giusy Buscemi ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro dopo le riprese di Il Paradiso delle Signore.

Nell’intervista rilasciata a Spettacoli.Tiscali.it, la Buscemi ha raccontato l’esperienza vissuta di lavorare insieme al marito sul set di Un passo dal cielo, la serie che ha segnato il ritorno di Giusy sulle scene.

Il connubio dell’attrice con il suo regista del cuore si è rivelata un grande successo, così come ha dichiarato la stessa Giusy dicendosi soddisfatta più di quanto pensasse.

L’attrice ha sottolineato come, lavorare insieme ad un regista che è anche suo marito, le fornisce maggiore liberà nel dirsi le cose, oltre che aver avuto un ottimo banco di prova in questa loro collaborazione che è stata superata con ottimi voti.

“Io da attrice, stimando tantissimo Jan, sono felicissima di aver lavorato con lui” ha concluso Giusy con entusiasmo, nella sua intervista.

Chi è Jan Michelini?

Jan Michelini, oltre ad essere il marito di Giusy Buscemi, è un regista molto affermato del panorama italiano. Nel suo passato lavorativo, Michelini ha avuto l’occasione di collaborare con uno dei più grandi ed affermati registi del Bel Paese, come appunto Pupo Avati, in veste di volontario assistente.

Jan Michelini è il figlio del giornalista Alberto Michelini esponente della democrazia cristiana e Forza Italia ed ha lavorato a fiction come DOC – Nelle tue mani e anche Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Per il marito di Giusy Buscemi anche lavori a livello internazionale come per esempio il colossal La Passione di Cristo, affiancando anche Ron Howard per la regia di Angeli e Demoni e Ryan Murphy nella regia del film evento Mangia, prega, ama la cui protagonista era Julia Robert.