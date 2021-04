Ascolti Tv mercoledì 21 aprile 2021: Raoul Bova supera Alberto Angela

Come di consueto anche la serata di mercoledì 21 aprile ha visto le reti televisive sfidarsi alla conquista dei telespettatori. Scopriamo chi ha intrattenuto il numero maggiore di pubblico.

La fascia serale è indubbiamente una delle più ambite da parte delle reti televisive, motivo per cui la programmazione nel corso della settimana è molto agguerrita.

Il debutto di Buongiorno, mamma! e Ulisse

Nella serata di mercoledì 21 aprile Canale 5 ha dato il via a Buongiorno, mamma! miniserie in onda fino al 26 maggio con Raoul Bova, Stella Egitto e molti altri nomi noti del piccolo schermo. La fiction racconta la storia della famiglia Borghi continuamente in bilico tra il presente e il passato. La prima puntata sembra aver convinto il pubblico totalizzando 3.871.000 spettatori pari al 18% di share. Al suo debutto anche la nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta, programma di divulgazione storica condotto da Alberto Angela in onda su Rai 1, che ha conquistato 3.388.000 spettatori con il 15% di share.

Rai 3, Rai 2, Italia 1 e Real Time

Ottimo risultato anche per Chi l’ha Visto?, programma dedicato alla ricerca di persone scomparse condotto da Federica Sciarelli in onda su Rai 3, che ha intrattenuto 2.388.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%. A seguire con un distacco non indifferente Rai 2, che grazie a Tutta colpa dell’amore, pellicola del 2002 diretta da Andy Tennant, ha tenuto davanti allo schermo 1.010.000 spettatori pari al 4.1%. Ci spostiamo in casa Mediaset con Italia 1 che ha trasmesso Segnali dal futuro, film del 2009 con Nicolas Cage e Rose Byrne, conquistando 955.000 spettatori (4.2%). Subito dopo troviamo Real Time che con la sesta stagione di Matrimonio a Prima Vista ottiene il 3.1% di share pari a 812.000 spettatori.

Gli ascolti delle altre reti

A seguire Rete 4 con Zona Bianca, talk show politico e rotocalco condotto da Giuseppe Brindisi, che ha intrattenuto 670.000 spettatori con il 3.3% di share. Ottimo risultato anche per Tv8 che con Name that tune – Indovina la canzone, game show televisivo condotto da Enrico Papi, ha totalizzato 630.000 spettatori corrispondenti al 2.8%. A chiudere la7 che con Atlantide ha intrattenuto 468.000 spettatori con uno share del 2.2% e Canale Nove con Accordi & Disaccordi ha raccolto 422.000 spettatori con l’1.7%.