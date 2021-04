Beautiful, anticipazioni di sabato 24 aprile: Wyatt cerca il perdono di Sally

I tanti telespettatori di Beautiful aspettano con ansia il nuovo appuntamento della soap americana nella puntata odierna di sabato 24 aprile. Questa volta, l’attenzione, non sarà più su Steffy, Liam, Hope e Thomas. Infatti, i riflettori saranno puntati su Wyatt e sui suoi sensi di colpa nei confronti della sua ex fidanzata Sally Spectra. Scopriamo subito nei dettagli cosa accadrà nella nuova puntata su Canale 5.

La confusione di Wyatt

Beautiful ritorna con un nuovo appuntamento questo pomeriggio su Canale 5 ed ancora una volta sarà uno Spencer ad avere un ruolo di primo ordine. Se Liam sembrerebbe provare nuovamente un sentimento nei confronti di Steffy, suo fratello Wyatt sembrerebbe essere leggermente confuso e soprattutto dispiaciuto per aver recato dolore alla sua ormai ex Sally. Quest’ultima, infatti, è vittima di un tradimento dello Spencer con la figlia di Shauna, Flo. Ciò sembrerebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ormai ricolmo d’acqua. Entriamo nella vicenda tortuosa molto complessa e alquanto spiacevole.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni americane: Steffy sta per sposarsi, ma ecco il colpo di scena

Le condizioni cliniche di Sally

Wyatt e Sally saranno i protagonisti assoluti della nuova puntata odierna di Beautiful. I telespettatori potranno quindi assistere ad uno pseudo chiarimento tra i due in seguito al tradimento dello Spencer con la figlia di Shauna, Flo. Sally, Dopo alcuni accertamenti medici, la Spectra è costretta a restare in ospedale e a vivere perennemente in solitudine.

Quando la dottoressa le chiede di poter avvisare un parente o un fidanzato, lei è perennemente combattuta se dirlo a Wyatt oppure no. La ragazza, però, mostrerà un tentennamento dovuto al fatto di non voler far pesare un senso di pena nei confronti dello Spencer. Proprio questo quindi sembrerebbe essere un atteggiamento audace, coraggioso ma anche molto sofferto. Nel frattempo, però, c’è chi gioisce dietro tale rottura ormai definitiva. I fan, però, sono in grande apprensione soprattutto per quelle che sono le condizioni cliniche della ragazza.

Beautiful e l’amicizia che non ti aspetti

Le due amiche per la pelle di Beautiful sono sicuramente Quinn e Shauna. Quest’ultima, mamma di Flo, è molto contenta che il figlio della sua amica Quinn, Wyatt, possa provare un interesse per la ragazza ed aver definitivamente rotto con Sally Spectra.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni di venerdì 23 aprile: Liam bacia Steffy

Il loro rapporto di amicizia, dopo questo colpo di scena anche per il pubblico italiano, sembrerebbe consolidarsi ancora di più dopo tanti anni di conoscenza. Wyatt e Liam, ancor di più in queste nuove puntate, si mostrerebbero molto confusi e soprattutto indecisi sulla strada da dover prendere insieme alle donne che farebbero battere i cuori dei due ragazzi. I triangoli amorosi che continuano a nascere e ad innescarsi, stanno appassionando sempre di più il pubblico soprattutto nelle ultime settimane. Gli ascolti e lo share continuano ad eleggere la soap americana tra le più amate ed apprezzate dai telespettatori italiani. Proprio questi sperano di scoprirne di più nei rapporti tra Wyatt e Sally.