Felicissima sera anticipazioni: tutti gli ospiti di Pio e Amedeo

Venerdì 23 aprile 2021, andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Felicissima Sera, il nuovo show condotto da Pio e Amadeo: ecco tutti gli ospiti del programma.

La scorsa settimana ha preso il via Felicissima Sera, il programma di varietà e intrattenimento con alla guida il duo di comici Pio e Amedeo. La prima puntata ha riscosso un grandissimo successo, raggiungendo più di 4 milioni di telespettatori e uno share pari al 20,13%. Un enorme traguardo per la scoppiettante coppia che si è impadronita di Canale 5 e che sarà difficile da replicare questa sera. Stavolta, infatti, la trasmissione andrà in onda in contemporanea a Top Dieci, show di Rai 1 condotto da Carlo Conti: una grande sfida per Pio e Amedeo.

Il debutto di Felicissima Sera

Nel corso della prima puntata di Felicissima Sera, Pio e Amedeo hanno riversato tutta la loro verve su Maria De Filippi. Dopo essere stati ospiti ad Amici, dove hanno regalato al pubblico momenti di grande ilarità, questa volta i due comici hanno tormentato la conduttrice per eccellenza di Canale 5 porgendole una lunga serie di domande scomode e davvero irriverenti. La padrona di casa Mediaset ovviamente è stata al gioco così come tutti gli altri ospiti che sono approdati nello studio di Felicissima Sera.

Francesco Totti a Felicissima Sera

Anche il secondo appuntamento del nuovo show si prospetta altrettanto ricco e divertente. Ospite attesissimo di questa puntata è Francesco Totti, ex capitano della Roma amato da tutti gli appassionati di calcio. L’incontro tra la stella dello sport e il duo comico è destinato a fare scintille e a regalare a tutti i telespettatori degli attimi di puro divertimento.

Tutti gli ospiti della seconda puntata

Ma Francesco Totti non è l’unico superospite della serata. Lo show comico sarà arricchito da un altro grande nome italiano: quello dell’astronauta Umberto Guidoni. In più, non mancherà Francesco Pannofino, già presente nella puntata d’esordio della trasmissione. Il resto della serata si svolgerà all’insegna della musica, con grandi protagonisti del panorama italiano.

Il mondo della musica a Felicissima Sera

Claudio Baglioni, Achille Lauro, Aleandro Baldi e Malika Ayane porteranno la loro voce nello studio di Felicissima Sera. Sarà un grande momento di esibizioni live in un periodo in cui sono tanti a soffrire fortemente l’assenza di concerti e di spettacoli dal vivo. Del resto, già nella prima puntata, Pio e Amedeo hanno sorpreso tutti con performance incredibili e coreografie davvero straordinarie.

Il seguito di Felicissima Sera

Purtroppo lo show è destinato a concludersi presto. Le serate previste, infatti, sono soltanto tre. Ma sicuramente Pio e Amedeo troveranno il modo di coinvolgere i fan anche fuori dal piccolo schermo, come già sta accadendo. Sui profili social (Facebook, Instagram e Twitter), il duo non perde occasione per coinvolgere gli utenti con meme, gif e video del backstage esclusivi. Tanto che è stato subito lanciato l’hashtag ufficiale #FelicissimaSera. Insomma, non c’è dubbio che la coppia di comici continuerà a far parlare di sé e a far ridere l’intero paese anche a trasmissione conclusa.