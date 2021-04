Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni dal 26 al 30 aprile | Can recupera la memoria?

Cosa annunciano le anticipazioni dei prossimi giorni della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno? La romanticissima storia d’amore tra Sanem e Can ha ancora altri avvincenti colpi di scena da regalare al pubblico. Ecco cosa succederà nelle puntate in onda su Canale 5 dal 26 aprile al 30 aprile

Can ha perso la memoria

Daydreamer – Le ali del sogno, la soap turca con Can Yaman e Demet Özdemir continua ad incantare i telespettatori. Gli spoiler raccontano di nuove emozioni, che saranno trasmesse come sempre su Canale 5 alle 16:35, incentrate sulla perdita della memoria di Can. Come sanno i fan infatti il bel tenebroso non ricorda più niente dopo essere uscito dal coma, a seguito di un incidente automobilistico. Si farà di tutto per far riaffiorare i ricordi nel fotografo dallo spirito libero, soprattutto Sanem, che insieme a Mevkibe si lancerà in tentativi bizzarri. Ma entriamo nel dettaglio puntata dopo puntata.

Anticipazioni Daydreamer di lunedì 26 aprile

Can non ricorda più niente e vive nell’angoscia più assoluta. Cerca con tutti i mezzi di ricordare qualcosa, un episodio della sua vita, un dettaglio, che lo possa riportare alla normalità ma non ci riesce. Tutta la sua vita passata sembra essere stata cancellata con un colpo di spugna.

Sanem fa di tutto per fare in modo che lui si ricordi di lei, indossando persino i vestiti che metteva durate i primi giorni della loro conoscenza. Ogni sforzo sembra finire nel vuoto e Sanem è disperata.

Anticipazioni Daydreamer di martedì 27 aprile

Anche Mevkibe e Melahat cercano di aiutare Can, che non riesce più a ritrovare la memoria. Loro però non si fermano davanti a niente e si affidano a pratiche bizzarre. Preparano infatti un tè che pensano sia miracoloso perchè adatto proprio per chi ha un’amnesia in corso.

Peccato che la bevanda si presenti piuttosto disgustosa e Can non ha nessuna intenzione di berla.

Anticipazioni Daydreamer di mercoledì 28 aprile

Mevkibe non si arrende affatto! Vuole fare bere il tè “miracoloso” a Can a tutti i costi. Non risparmia nessun tentativo pur di fargli recuperare la memoria e non esita a preparargli una vera e propria trappola, invitandolo a cena.

Anche se Can non ha nessun ricordo continua a lavorare e quando riceve l’invito di Mevkibe è impegnato in un progetto molto importante. La donna è così insistente che alla fine il protagonista accetta. Cosa succederà?

Anticipazioni Daydreamer di giovedì 29 aprile

Nel frattempo anche Sanem affila nuovi metodi per far ritrovare la memoria a Can, non si è di certo data per vinta. Lei ama il fotografo e non vuole rinunciare alla loro storia d’amore. Per questo motivo lo invita sul lungomare, uno dei posti che racconta il loro passato assieme e lo provoca per farlo adirare.

Sanem infatti cerca di litigare con lui, sperando di fargli ricordare i loro continui scontri e quasi quasi ci riesce. Can infatti per un attimo ha un flashback, facendo riaccendere così le speranze di Sanem.

Anticipazioni Daydreamer di venerdì 30 aprile

Con l’ultima puntata della settimana, arriva l’ennesimo tentativo di Sanem per far recuperare la memoria a Can. La bellissima scrittrice lo raggiunge nel suo rifugio e prova a fargli sentire il suo profilo.

Purtroppo qualcosa va storto: Can è raffreddato e non riesce a sentire niente.