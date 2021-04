Diletta Leotta e Can Yaman, la verità sulla rottura: lei lo ha lasciato

Una voce che circola da diversi giorni nell’ambiente del gossip e che pare abbia trovato conferma in alcuni indizi che non possono più essere nascosti: Diletta Leotta e Can Yaman si sarebbero lasciati dopo una serie di litigi che non hanno trovato compromesso.

A lanciare l’indiscrezione bomba è Novella 2000: il settimanale ha deciso di dedicare la copertina e buona parte dell’ultimo numero alla coppia formata da Diletta Leotta e Can Yaman, annunciando l’inattesa rottura.

I due stanno insieme da qualche mese, ma le cose sembrano giunte ad un inevitabile punto di ritorno: vediamo perché.

Diletta Leotta e Can Yaman: la decisione della bella siciliana

A parlare è il direttore Roberto Alessi, che svela i motivi di un allontanamento che nessuno poteva prevedere: negli occhi dei fan è ancora vivo il ricordo della proposta di matrimonio fatta da Can a Diletta con tanto di striscione aereo che ha solcato i cieli di Roma. La relazione sembrava procedere a gonfie vele, ma a smentire il tutto arrivano le parole del giornalista.

“Stando alle indiscrezioni, pare che sia stata lei a mettere fine alla festa, e mandare tutti a casa senza gran finale, soprattutto Can. Il fascino macho non è bastato. Pare che Diletta non sia andata oltre l’attrazione e il coinvolgimento dei primi tempi di ogni storia. Si chiude così, per il più semplice e inattacabile dei motivi, la relazione che in molti hanno guardato con scetticismo fin dall’inizio”, ha spiegato Alessi.

Le cronache non parlano d’altro e anche il giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina su Tv 8 ha confermato la rottura, fornendo ulteriori dettagli: al momento pare che Can sia tornato in Turchia, deciso a passare il periodo del Ramadan insieme alla sua famiglia, e avrebbe chiesto a Diletta di raggiungerlo per presentarle i suoi cari. La Leotta, di tutta risposta, avrebbe rifiutato e trascorre il tempo insieme alle sue amiche, non sentendosi ancora pronta a questo grande passo.

Can troppo geloso: Diletta toglie l’anello di fidanzamento e non va in Turchia

Sembra che sia stata proprio la conduttrice a chiudere il capitolo Can e il motivo va ricercato nella gelosia dell’attore, gelosia che ha sempre caratterizzato anche il personaggio interpretato dal turco sul piccolo schermo. L’uomo avrebbe fatto notare più volte alla Leotta che la sua immagine veicolata sui social network non è ritenuta particolarmente apprezzabile, soprattutto per la sua cultura. Per Can Diletta appare troppo sensuale e provocante nelle sue pose che colpiscono dritto al cuore dei fan che la seguono in tutte le sue avventure professionali e sentimentali.

La coppia è davvero scoppiata? La conferma arriverà nei prossimi giorni dai diretti interessati ma per il momento la Leotta va in giro senza indossare più l’anello di fidanzamento che le aveva regalato Yaman. Non è possibile informarsi sul profilo dell’attore che continua ad essere offline: sulla questione è calato un velo di silenzio degno delle notizie bomba.