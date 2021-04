Luca Zingaretti e Luisa Ranieri una casa da sogno: la dimora degli attori

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono una delle coppie più belle del Cinema italiano. La loro storia nata proprio sul set va avanti a gonfie e vele, avendo come sfondo un nido d’amore meraviglioso: la loro splendida villa romana. Conosciamola meglio

Un amore grande anche fuori dal set

Il set cinematografico ha fatto incontrare Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, facendoli innamorare perdutamente anche fuori dalle macchine da presa. I due attori hanno recitato insieme, anche nei ruoli di una coppia, ma alla fine si sono fidanzati nella realtà, ufficialmente, nel 2005.

Luca Zingaretti, diventato famoso interpretando il Commissario Montalbano, e Luisa Ranieri nata a Napoli il 16 dicembre 1973 anche lei celebre attrice, sono andati a convivere insieme quasi subito, prima di convolare a nozze nella splendida città di Ragusa, nel 2012. Proprio nella provincia in cui sono state girate le scene del celebre Commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri. Dalla loro unione sono nate le figlie Emma nel 2011 e Bianca nel 2015.

Le foto del suo regno, postate dalla bellissima attrice

L’amore tra i due colleghi e coniugi è solido e profondo: la coppia vive a Roma in una bellissima villa e anche se il loro lavoro spesso li porta a viaggiare e ad allontanarsi dalla Capitale, sanno poi di ritornare alla base in quella che è un luogo perfetto di serenità, gusto eleganza e tranquillità.

Navigando sul profilo social di Luisa Ranieri è possibile dare una sbirciatina alla loro casa. Nonostante l’attrice napoletana sia molto gelosa della sua privacy, è possibile notare lo sfondo di alcuni scatti che ha condiviso con i suoi follower. Dalle foto scattate è possibile ammirare l’abitazione da sogno, che spicca per l’arredamento minimale, in perfetto stile con i gusti dell’attrice.

LEGGI ANCHE ———–>La struggente lettera di Luca Zingaretti per la mamma: “Quando una madre se ne va”

La villa romana di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

Il salotto è un concentrato di sobrietà e dettagli raffinati. Come si può notare dalle immagini postate su Instagram la stanza è arredata con un ampio e comodo divano dove l’attrice ama immortalarsi durante qualche momento di relax. La luce e in particolare il colore bianco, sono il filo conduttore dell’arredamento che si ritrovano anche nei particolari intorno.

LEGGI ANCHE ———–>Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, anniversario di matrimonio: la dolce dedica social

Come per esempio il il paralume bianco che spicca nell’angolo della sala e che si sposa armonicamente con gli altri complementi, in perfetta sintonia con gli interni scelti. Uno degli elementi essenziali è senza dubbio il pavimento con parquet che domina la luminosa sala della casa romana. Il tutto abbellito con gusti sofisticati ma senza troppe banalità.