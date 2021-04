Pippa Middleton irriconoscibile: la sorella di Kate Middlenton come non l’avete mai vista

Sorella della duchessa di Cambridge, moglie del principe William del Regno Unito, Pippa Middleton è stata anche la damigella d’onore del royal wedding. Fu proprio durante il matrimonio più atteso d’Inghilterra che il mondo intero fece la sua conoscenza, rimanendo abbagliato dalle sua curve. Ecco però com’è apparsa Philippa in alcune foto.

Pippa, tra bellezza e spese pazze

Le curve di Philippa Middleton, detta Pippa, sono ciò che si ricordano di più del giorno delle nozze del principe William, duca di Cambridge e Catherine Middleton, avuto luogo venerdì 29 aprile 2011 a Londra. Avvolta in un tubino bianco aderente, il suo lato B è apparso in primo piano su tutte le TV mondiali, mentre reggeva il velo della sorella. Sono bastati quei pochi minuti per renderla celebre e una delle donne più desiderate d’Inghilterra. Oggi la cognata di William però è molto cambiata.

Dopo la sorella anche Pippa è convolata a nozze, con il fidanzato James Matthews. Purtroppo in questo caso ad avere la meglio sui tabloid londinesi, non sono state le sue curve e la sua bellezza, ma le aspre critiche scaturite dalle enormi cifre che la piccola di casa Middleton, ha speso per l’evento. Pippa tuttavia, non è nuova a questo genere di cose, visto che una volta rimbalzata agli onori della cronaca rosa per il suo fisico, ha avuto successivamente il dito puntato contro per le sue “spese pazze”.

LEGGI ANCHE ———–>Pippa Middleton mamma bis, l’annuncio del lieto evento

La sorella di Kate come non l’avete mai vista

La 37enne infatti finora si è sempre contraddistinta per gli acquisti stratosferici soprattutto nel campo della moda. Il suo scopo è stato sempre quello di sfoggiare la sua bellezza senza farsi troppi problemi sul prezzo a multi zero di un abito. Il suo corpo sempre tonico e curato non ha mai ceduto neanche durante la prima gravidanza che la resa madre del piccolo Arthur Michael William nel 2018. Philippa Middleton inoltre è diventata mamma per la seconda volta, con la nascita di Grace Elizabeth Jane il 15 marzo 2021.

LEGGI ANCHE ———–>Kate Middleton, la sorella Pippa l’aveva messa in guardia su Meghan: i retroscena

Ad offuscare la lucentezza e l’ impeccabilità estetica di Pippa, sono alcuni scatti che hanno incominciato a girare nel web. Nelle foto la sorellina di Kate infatti appare irriconoscibile: capelli in disordine, senza trucco e aria trasandata. In realtà lo scatto è stato fatto mentre la donna faceva attività fisica giornaliera, un’abitudine che la spinge ad alzarsi presto la mattina prima di fare la colazione. Insomma, non solo tirata a lucido e con abiti eleganti: Pippa sa essere anche una comune mortale quando vuole.