Uomini e Donne, anticipazioni del 20 aprile: nuovo amore per Gemma, Samantha in crisi

Anche oggi si attende una nuova puntata di Uomini e Donne, che come sempre andrà in onda alle 14.45 su Canale 5. Cosa succederà nello studio 6 del Centro Titanus Elios di Roma?

Si riparte da Gemma Galgani?

Le ultime puntate di Uomini e Donne sono state all’insegna delle emozioni e dei colpi di scena. Il ritorno di Tina (anche se solo attraverso un collegamento) ha tranquillizzato i fan e ha riportato quel pizzico di pepe che tanto piace agli affezionati del dating show di Maria De Filippi.

La puntata di ieri ci ha lasciati con Samantha Curcio alle prese con un confronto con i suoi corteggiatori, Alessio e Bohdan. Con quest’ultimo tra l’altro, c’è stato anche un bacio a riprova del fatto che tra i due c’è anche una forte attrazione fisica. La puntata di oggi 20 aprile, di Uomini e Donne dovrebbe partire però con la protagonista di sempre del Trono Over, ossia Gemma Galgani.

La dama torinese, ha deciso di conoscere Aldo, un cavaliere molto simpatico con il quale ha anche trascorso una piacevole serata. Durante la loro uscita ha capito che è intenzionata a continuare la sua conoscenza ma allo stesso tempo, ha anche accettato la corte di un nuovo cavaliere, Roberto. L’uomo ha 54 anni e arriva dalla Puglia. A questo punto è subentrata Tina, la quale non ha esitato di esprimere i suoi dubbi, sul reale interesse di Gemma. L’opinionista è convinta che presto la Galgani annuncerà la fine della loro conoscenza. Sarà proprio così? Non essendoci anticipazioni ufficiali non lo possiamo sapere per certo, ma è probabile che nella puntata di oggi, Gemma annuncerà le ultime novità sulle vicissitudini del suo cuore.

Massimiliano ed Eugenia

Ma è sostanzialmente il Trono Classico a destare molta attenzione da parte del pubblico. La puntati di oggi potrebbe riservare sorprese molto interessanti. Al centro dell’interesse dei fan del programma di Maria De Filippi, in questo momento c’è senza ombra di dubbio il tronista Massimiliano Mollicone. Il giovane infatti nelle scorse puntate ha avuto un confronto con la sua corteggiatrice Eugenia. Quest’ultima come sapranno i telespettatori ha lasciato il programma perchè non sentiva un vero interesse da parte di Massimiliano nei suoi confronti. Il tronista che si è giustificato dicendo di avere con lei un’empatia più mentale che fisica, nella puntata di ieri ha chiesto in fine alla ragazza di restare per chiarirsi in esterna. Cosa avrà risposto Eugenia? Avrà accettato?

La giovane che ha trovato il plauso di Maria De Filippi e di tutti gli altri protagonisti in studio si è mostrata molto sensibile e attenta e dopo aver avuto la conferma da parte di Massimiliano di essere attratto più da Vanessa e da Federico, ha deciso di abbandonare il format.

Questa decisione però ha scosso un pò Massimiliano, visibilmente dispiaciuto perchè come lui stesso ha ribadito con lei ha una sintonia mentale che non ha con le altre. Eugenia che è una bellissima ragazza, ha accettato questa verità ma non ha retto alla delusione, affermando di volersene andare. Riuscirà il tronista a farla rimanere? Non ci resta che guardare la puntata di oggi.