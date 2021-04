Li avete riconosciuti? Oggi non si fa che parlare di loro: la famiglia più seguita d’Italia

In questa foto d’epoca questa famiglia non era ancora diventata nota oggi, invece, è una delle più chiacchierate d’Italia: li riconoscete in questo scatto di molti anni fa?

Nell’immagine pubblicata da Veronica Cozzani sui social, la famiglia Rodriguez è ancora in Argentina: Belen e Cecilia sono ancora delle bambine, mentre Jeremias è un piccolo in fasce. Uno scatto di tantissimi anni fa che la madre di Belen ha voluto condividere sui social e che in un attimo ha fatto il giro della rete. “La famiglia deve essere sempre un rifugio per crescere”, ha scritto la Cozzani riportando alla memoria dei figli i bei momenti trascorsi in Argentina.

La famiglia Rodriguez ha deciso di lasciare il proprio Paese di origine quando Belen, approdata in Italia, ha raggiunto il successo e ha voluto a tutti i costi avere i genitori e i fratelli accanto a sé. Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, tuttavia, hanno discendenze nel nostro Paese: la prima è è figlia di immigranti italiani provenienti da La Spezia, mentre il secondo ha diversi parenti in Italia.

Belen Rodriguez e la sua famiglia

La prima a lasciare l’Argentina per raggiungere il successo è stata Belen che, approdata in Italia, si è fatta conoscere come modella e per i suoi numerosi flirt con personaggi famosi.

Lontana dalla famiglia per lungo tempo, però, la showgirl ha iniziato a soffrire l’assenza dei genitori e dei fratelli tanto che, non appena ne ha avuto le possibilità, ha deciso di far trasferire in Italia la madre Veronica insieme a Cecilia e Jeremias.

L’ultimo ad arrendersi e a trasferirsi in Italia è stato il padre Gustavo che, fino all’arrivo di Santiago, ha sempre preferito fare avanti e indietro dall’Argentina.

Belen, tuttavia, non ha mai nascosto quanto abbia sofferto per anni l’assenza dei genitori e quanto per lei sia stato importante riunire tutta la famiglia nel Paese che le ha regalato il successo.

Il clan dei Rodriguez, oggi, vive all’interno dello stesso stabile e la showgirl ha la possibilità di vedere genitori e fratelli non appena ne sente il bisogno.

Sono loro, infatti, che le sono stati vicini dopo la separazione da Stefano De Martino e che le hanno suggerito di rifarsi una nuova vita insieme ad Antonino Spinalbese.

Il successo del clan Rodriguez

Dopo Belen, a raggiungere il successo sono stati i fratelli Cecilia e Jeremias che, entrati nella casa del Grande Fratello Vip, hanno avuto modo di farsi conoscere.

Spesso indicati come i “fratelli di”, i due Rodriguez più piccoli sono riusciti a farsi strada nel mondo dello spettacolo pur rimanendo meno famosi della sorella maggiore.

Cecilia, dopo aver fatto chiacchierare l’Italia per aver lasciato davanti alle telecamere lo storico fidanzato Francesco Monte, si è legata a Ignazio Moser e la loro storia prosegue a gonfie vele.

Jeremias, invece, dopo un primo percorso iniziale nel mondo dello spettacolo, si è allontanato dalle luci dei riflettori preferendo una vita più appartata, lontano dalle telecamere.

Ad oggi, i tre fratelli Rodriguez, si sono lanciati nel mondo dell’abbigliamento con una propria linea che sta già riscuotendo enorme successo.