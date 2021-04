Un Posto al Sole, anticipazioni di martedì 20 aprile: Renato stupisce tutti

La soap campana Un Posto al Sole ritornerà martedì 20 aprile con una nuova puntata alle ore 20:45 circa subito dopo la messa in onda di Via dei Matti. Le vicende di Palazzo Palladini e del Caffè Vulcano stanno allietando sempre di più i telespettatori. Proprio questi non perdono nemmeno un appuntamento dei loro beniamini. Scopriamo tutto quello che accadrà nella nuova puntata.

Clara e Alberto

I fan di Un Posto al Sole potranno assistere nella nuova puntata della soap campana di martedì 20 aprile ad una netta presa di posizione da parte di Clara Curcio. Quest’ultima, infatti, dopo il faccia a faccia con Barbara Filangieri si è resa conto di aver perso tanto tempo in tutti questi mesi al fianco di Alberto Palladini. Quando infatti l’uomo si presenterà nuovamente dinanzi a lei, la donna riuscirà a mandarlo via perché finalmente aprirà gli occhi. Quindi, tutti gli attimi di tentennamenti avuti in passato circa la decisione da prendere nei loro rapporti, sembrerebbero aver portato la Curcio ad avere definitivamente il quadro della situazione chiaro.

Problemi ai cantieri

Nella nuova puntata di Un Posto al Sole, però, i fan potranno assistere anche ad un’ennesima tensione che verrà a crearsi nei cantieri Flegrei. Da quando Franco Boschi ha scoperto che Ernesto Gargiulo è utilizzato da una terza persona per fare andare a monte tutti i piani di Roberto Ferri, la situazione sembrava prendere una piega diversa.

Purtroppo, però, quello che sembra delineare una strada più nitida e meno ingarbugliata, porterà i tre uomini a ritrovarsi dinanzi ad un piano che potrebbe far crollare definitivamente la tranquillità dei cantieri. Proprio per tale motivo molti saranno i sabotaggi che continueranno alle spalle di Ferri & company.

Un Posto al Sole e Renato super nonno

Ad Un Posto al Sole, però, i fan nella puntata di martedì 20 aprile avranno modo anche di ritrovare in Renato un super nonno da Oscar. Da quando la piccola Irene è partita con mamma Serena Cirillo alla volta di Berlino in Germania, il piccolo Jimmy è diventato molto triste proprio per questa partenza imminente.

Per tale ragione, ci penserà poi Poggi Senior a stupire suo nipote. Prende dei biglietti per Berlino e farà in modo che sia lui sia suo nipote potranno vivere questa splendida esperienza di andare a trovare la cuginetta fino alla Bavaria. Se da un lato c’è l’intraprendenza e la determinazione di Renato a favore di suo nipote, però, ci sarà chi invece continuerà a combattere con i mulini a vento. Dopo un lauto tentativo da parte di Rossella di riconquistare Patrizio, la ragazza si renderà conto che il Giordano ha occhi solo ed esclusivamente per Clara. Questo potrebbe far capitolare ancor di più la figlia di Silvia e Michele e addirittura decidere di andare via da Napoli.