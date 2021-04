Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di martedì 20 aprile: tensione tra Vittorio e Marta

La fiction di Rai Uno che continua a raccogliere grandi consensi è sicuramente Il Paradiso delle Signore. Le vicende della boutique più amata d’Italia, riesce ad emozionare e coinvolgere i tantissimi telespettatori in ogni puntata. Proprio per questo motivo, il pubblico aspetta con ansia la puntata di martedì 20 aprile per i colpi di scena che riguarderanno in modo accentuato i beniamini dei telespettatori. Scopriamo tutti i dettagli che riguarderanno, però, anche e soprattutto Vittorio e Marta.

Caos irrisolto

La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 20 aprile, regalerà ulteriori colpi di scena soprattutto per la tensione che ci sarà fra molti protagonisti. In modo particolare, tra Rocco e Irene, si verrà a creare un imbarazzo ovvio anche in seguito a ciò che è avvenuto fra i due. Proprio per tale ragione, i due si ritroveranno ad affrontare momenti ed attimi piuttosto imbarazzanti ma riusciranno nell’impresa soprattutto cercando un minimo dialogo chiarificatore.

La proposta allettante

A Il Paradiso delle Signore, i telespettatori nella nuova puntata di martedì 20 aprile, avranno soprattutto modo e tempo di comprendere quel che sarà dei coniugi Conti, ovvero Vittorio e Marta. Il tradimento rivelato alla donna, in seguito ad un momento di debolezza dell’uomo con Beatrice, porterà i due ad avere un momento difficile. Come un raggio di sole, però, c’è chi fa una proposta davvero allettante ai due coniugi. Infatti, Alan Sterling, ex titolare della cara Marta, attraverso la figura di Dante, farà una proposta ai due coniugi . Chiede loro di poter volare alla volta degli Stati Uniti proprio per portare avanti il progetto con la boutique.

Tale proposta, però, arriva in un momento molto delicato della coppia. Il tutto in merito alle verità nascoste che hanno leggermente esaltato e sfasato il loro clima intimo. Se Dante si fa portavoce e promotore di tale progetto proposto dal signor Sterling, c’è chi è ancora aspramente amareggiata per quel che si è verificato nell’evento al Circolo. Stiamo parlando di Adelaide che si è ritrovata nel bel mezzo di una querelle tra Cosimo e Umberto.

Il Paradiso delle Signore e lo scontro tra Cosimo e Umberto

Come i telespettatori ben ricorderanno, nelle scorse puntate de Il Paradiso delle Signore, il clima si era surriscaldato e non poco in seguito all’evento organizzato al circolo da Dante e Adelaide. Da quello che doveva essere un clima molto gioviale e tranquillo, ci si è ritrovati su tutti i giornali per un fatto spiacevole accaduto in quella sede.

Le forti accuse mosse da Cosimo ai danni di Umberto, ovvero quello di essere l’assassino di Achille, han fatto sì che l’evento passasse in secondo piano soprattutto per i risvolti di cronaca che hanno visto responsabili proprio l’accusatore e l’accusato.