Scemi da Matrimonio, intervista a Mitch: “Lo scherzo a Ultimo? Oggi non lo rifarei”

Arriva su TV8 un nuovo programma firmato Mitch, inviato de Le Iene e autore di molteplici scherzi… un format grazie al quale ha avuto modo di mettere in atto una veste autoriale di scherzi diversa, dato che i protagonisti di tutto ciò altro non sono che le coppie di novelli sposi con le loro fedi appena indossate all’anulare sinistro. Giovanni Mencarelli, in arte Mitch, ha deciso di svelare alcuni segreti dei suoi scherzi e del programma Scemi da Matrimonio proprio in esclusiva a noi di MeteoWeek

Nel corso di queste settimane abbiamo avuto modo di conoscere una nuova versione della iena Mitch, super impegnato nella realizzazione di scherzi ma questa volta fuori il contesto televisivo, dato che i protagonisti erano delle persone comuni le quali avevano da poco coronato, o stavano coronando il loro sogno d’amore.

Il giorno del matrimonio è un momento importante per la coppia, tanto che alla domanda ‘chi reagisce peggio allo scherzo, l’uomo o la donna?’ la risposta del conduttore di Scene da Matrimonio è stata immediata: “Dipende da chi è il protagonista dello scherzo, le reazioni sono imprevedibili”.

Successivamente, durante l’intervista, su questo tema Mitch rivela come la chiave di tutto poi risiede nel modo in cui lo scherzo viene organizzato: “Se questo viene improntato sulla gelosia, la reazione dell’uomo è molto più forte rispetto a quella di una donna, rispetto all’esperienza che noi abbiamo avuto nel registrare gli scherzi. Invece, se causiamo dei piccoli incidenti di percorso, come l’automobile in panne, o il ristorante allagato… a quel punto lì la reazione è più della donna che ti vede sfumare la sua bella figura e l’organizzazione nel giorno più bello che sogna da molto tempo”.

Puoi raccontarci qualche chicca direttamente dal set?

Durante uno degli ultimi scherzi andati in onda, ad esempio, durante il quale arriva un plotone dell’esercito proprio nel momento in cui la coppia è impegnata nel taglio della torta. La sposa, agitatissima, e gli ospiti che urlavano dicendo: ‘Non è il momento…’. In un’altra occasione abbiamo arrestato lo sposo, invece, proprio all’uscita della chieda e la sposa ci ha spiazzato. Tutto ciò che la novella sposa diceva in quel momento era comunque incentrato sul fatto che ‘lei si sposasse’, non il ‘nostro matrimonio’, ma il ‘suo’ matrimonio. Affermazioni come la seguente: ‘Con chi faccio le foto se adesso lo arrestate?’. Ma, ti stanno portando via il marito e la tua preoccupazione dovrebbe essere un’altra, e lei chiedeva se potessero tornare a prenderlo domani”.

Fonti a te molto vicine ci hanno informato che il tuo soprannome è ‘Uomo degli scherzi’…

Beh, uomo innanzitutto perché ho 40 anni, in caso contrario sarebbe stato ragazzo (ndr ride). Comunque sia, credo che tale definizione sia nata dal tipo di percorso lavorativo che negli anni mi ha caratterizzato. Sono partito dal web con delle trasmissioni goliardiche, dove ero ugualmente autore di scherzi, sono poi arrivato in un programma del mattino con un personaggio ironico, a Le Iene ho sempre realizzato degli scherzi… Quindi, sì credo che Uomo degli scherzi dipenda da questo.

Lo scherzo più bello fatto durante la tua carriera?

Eh, che domanda difficile… ma in realtà ogni scherzo, poi, lascia un ricordo. Uno che mi viene in mendo adesso è quello che abbiamo realizzato a Ultimo. Lui soffre d’ipocondria e durante lo scherzo fatto nel 2019, prima della pandemia per fortuna, gli abbiamo fatto credere di essere entrati in contatto con una persona che gli aveva trasmesso un virus, motivo per cui è stato costretto a recarsi in ospedale.

Uno scherzo riuscito, per quel periodo storico, in modo perfetto. Oggi non lo rifarei per ovvi motivi. Ricordiamo però che lo scherzo è comunque un abito sartoriale, lo dobbiamo cucire addosso a una persona sia vip che no, bisogna andare a colpire quello che suscita una reazione in quella persona lì.

Durante il programma hanno preso anche personaggi come Adriana Volpe, Giovanni Ciacci, Herbert Ballerina, Raffaella Fico, Melita Toniolo e Michela Persico… cosa puoi raccontarci della collaborazione con loro?

Il ruolo dei personaggi famosi in Scemi da Matrimonio è stato quello di commentare gli scherzi, presenti nel collante tra uno scherzo e l’altro. Considera che il tutto non è stato realizzato in uno studio con poltroncine, ecc… ma qui è stata riprodotta appunto una scena da matrimonio dal quale lanciamo lo scherzo e loro sono chiamati a giudicare il tutto.

Quanto di te, della tua personalità che i fan hanno imparato a conoscere in tv, troviamo nel privato e quindi anche in famiglia?

Beh, io sono simpatico ma nel privato non vado in giro con il naso da pagliaccio e mi metto a ridere ogni cinque minuti (sorride ndr.). Spesso dico ai miei figli che sono fortunati nell’avere un papà abile negli scherzi, anche perché tutto questo fa parte di me, del mio modo di essere… non sono un musone, e chi mi ha preso lo ha fatto anche per questo.

Quali sono state le emozioni provate nel ritrovare i colleghi di lavoro sul set?

Guarda è un’esperienza nuova per me, essendo anche il produttore dello show (Scemi da Matrimonio ndr). Quindi, per la prima volta durante una situazione come quella della pandemia si è presentato il momento in cui dovevo fare una scelta: dato ciò che stava succedendo, i matrimoni che venivano sempre cancellati… ho preso in mano la situazione e ho detto ‘basta vado io’, e mi sono circondato delle persone che conoscevo.

Cosa prevede la tua agenda in vista della prossima estate?

Adesso, sembrerà assurdo, però voglio dedicarmi alla famiglia e quindi prendere del tempo per me. A ogni modo, abbiamo già un sacco di richieste per una seconda stagione, richieste presentate dagli sposi o dagli invitati, bisogna capire in che condizioni, dato che al momento non è ben chiaro cosa succederà nel campo delle cerimonie. Nel frattempo, sto curando un progetto con Floriana Secondi. Un’amicizia nata da uno scherzo fatto a Le Iene dove le ho fatto credere di produrre una canzone, dato che mi occupo anche di produzione nel campo della musica… ma per farmi perdonare, a fine scherzo, ho deciso di produrla davvero la canzone. Quindi durante l’estate 2021 avremo modo di ascoltare la canzone questo brano.