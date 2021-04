Tina Cipollari, verità sul trasferimento: ecco dove vivrà

Tina Cipollari è senza dubbio uno dei pilastri della trasmissione Uomini e Donne: da anni la donna siede sulla poltrona di opinionista esprimendo il suo parere riguardo alle vicende del dating show.

Maria De Filippi ha scelto Tina Cipollari come opinionista di Uomini e Donne diverso tempo fa: la donna aveva partecipato al dating show prima come corteggiatrice e poi come opinionista, e la sua verve aveva colpito positivamente la padrona di casa.

Oggi sembra impossibile pensare al programma senza vedere i siparietti di Tina, che commenta in modo pungente le storie d’amore che nascono e scoppiano sotto l’occhio del pubblico e dei riflettori: inevitabile pensare ai suoi continui scontri con Gemma Galgani, che rappresentano uno dei momenti più seguiti della trasmissione.

La nuova vita di Tina Cipollari: i fan di Uomini e Donne preoccupati

Nelle ultime puntate, però, è pesata particolarmente proprio l’assenza di Tina: la Cipollari è mancata in studio, un evento raro, dal momento che l’opinionista è sempre stata presente nelle varie registrazioni, anche durante la prima fase della pandemia. I fan si sono decisamente preoccupati, ma nessuno, nemmeno il suo collega Gianni Sperti, hanno saputo dare spiegazioni precise in merito alla questione.

Ci ha pensato proprio lei a chiarire le cose comparendo in collegamento video e spiegando ai suoi fan più appassionati a cosa fosse dovuta la sua assenza. Prima di tutto la vamp ha svelato di trovarsi a Torino: i più attenti alle vicende dello show hanno ipotizzato che la sua presenza lì avesse a che fare con la sua acerrima nemica Gemma Galgani. Tina ha inizialmente cavalcando l’onda, sostenendo di essere lì per indagare sulla dama del trono over, ma la verità è un’altra.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Beatrice ha un progetto con l’ex corteggiatore di Sophie e confessa: “Davide non era il ragazzo giusto”

Stando alle ultime indiscrezioni parrebbe che Tina sia alle prese con un trasloco proprio in Piemonte: sembra che, dopo tanti anni, la Cipollari stia per lasciare Roma e la sua casa. I follower della bella opinionista ipotizzano che la donna abbia deciso di compiere questo rivoluzionario passo per seguire il fidanzato Vincenzo, con cui progetta le nozze, che potrebbe essersi lanciato in una nuova avventura professionale.

Tina tra amore e carriera: come va la storia con Vincenzo

L’uomo che è al fianco della protagonista televisiva da un po’ di tempo è un noto ristoratore di Firenze e si pensa che voglia ampliare i suoi orizzonti conquistando anche il Piemonte. Di certo per il momento c’è che Tina sta veramente traslocando nei pressi di Torino. Per conoscere la destinazione precisa ci sarà da aspettare, al momento la Cipollari non ha alcuna intenzione di rivelarlo.

LEGGI ANCHE : Ambra Lombardo ex di Kikò a Miss Italia 2004: ecco com’era diversissima

Per una Tina che va a Torino c’è una Gemma che viene a Roma: le due rivali hanno scambiato le loro dimore e annunciano nuovi risvolti nel loro rapporto che tiene incollati i telespettatori tutti i giorni davanti allo schermo di Canale 5, in attesa del colpo di scena.