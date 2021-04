Un Posto al Sole, anticipazioni di lunedì 26 aprile: Patrizio e Clara di nuovo insieme

La nuova puntata odierna di Un Posto al Sole regalerà grandi colpi di scena soprattutto perché ancora una volta i protagonisti assoluti saranno Patrizio Giordano e Clara Curcio. Così come già preannunciato nelle scorse anticipazioni, anche Vittorio giocherà un ruolo fondamentale nel prossimo episodio di questa sera che andrà in onda su Rai 3 come di consueto alle ore 20:45 circa dopo l’appuntamento con Via dei Matti. Scopriamo nei dettagli tutti gli altarini del nuovo appuntamento di questa sera.

Le indagini ai cantieri

La nuova puntata di Un Posto al Sole di lunedì 26 aprile partirà ancora una volta con le indagini di Franco Boschi circa i continui sabotaggi presso i cantieri Flegrei. Dopo la morte di Ernesto Gargiulo, Franco informerà Roberto Ferri di una possibile pista da poter seguire per trovare il colpevole di tutto ciò. Pietro Abbate, interpretato da Simon Grechi, continua a portare avanti la sua personale vendetta nei confronti di Roberto e dei cantieri ma per fortuna l’azienda nautica può contare sulla addetto alla sicurezza nella fattispecie Franco Boschi. Proprio quest’ultimo sarà fautore di una scoperta che potrà ribaltare le sorti di questa vicenda tortuosa. Tale vicenda, infatti, va avanti ormai da molte settimane. Il marito di Angela, però, ha fatto una promessa importante a Roberto ed è per questo che è molto motivato a risolvere il caso.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 26 a venerdì 30 aprile: Roberto Ferri umiliato

Tutta colpa dell’ascensore

Come se non bastasse telespettatori di Rai 3 potranno anche assistere nella nuova puntata di Un Posto al Sole all’ennesimo riavvicinamento tra Patrizio Giordano e Clara Curcio. L’ex fidanzato di Rossella ha perso completamente la testa per la mamma del piccolo Federico al punto da costringere indirettamente la figlia di Michele e Silvia a raggiungere i nonni ad Indica.

Proprio nella puntata di questa sera i due avranno un momento di confronto del tutto inaspettato in seguito all’ascensore guasto. I due, in seguito a questo evento, troveranno un attimo di complicità che mai era del tutto svanita. Quando poi l’ascensore verrà riparato, i due ritorneranno ad essere fermi sulle proprie posizioni. Nonostante, però, Patrizio non abbia mai dimenticato la donna, quest’ultima ha altre urgenze. Dopo aver parlato con Barbara Filangieri sembrerebbe aver messo una pietra sulla storia con Alberto Palladini.

Un Posto al Sole e il ritorno di Speranza a Napoli

Nonostante i continui avvertimenti ricevuti, Vittorio Del Bue nella nuova puntata di questa sera di Un Posto al Sole mostrerà un segno di cedimento nei confronti della bella Speranza Altieri.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni di venerdì 23 aprile: Roberto Ferri indagato

Quest’ultima, proprio a Guido, ha promesso di non dire più bugie nel suo ritorno a Napoli. Se da un lato c’è Vittorio che sembrerebbe essere cotto della ragazza, dall’altro al Caffè Vulcano Samuel Piccirillo avrebbe completamente perso la testa. La nipote di Mariella Altieri, quindi, continua a far strage di molti cuori innocenti.