Paradiso delle signore, torna Teresa? L’attrice rompe il silenzio dopo anni

Teresa Iorio de Il Paradiso delle Signore, interpretato da Giusy Buscemi, potrebbe ritornare nella soap. E’ stata la protagonista a rivelarlo durante un’intervista nel programma “Oggi è un altro giorno”. Ecco i dettagli

Un personaggio tanto atteso

Teresa Iorio ha detto addio ben quattro anni fa a Il Paradiso delle Signore ma ci sono novità che fanno sperare in un suo ritorno. Teresa Buscemi infatti che dà il volto al personaggio tanto amato dal pubblico ha fatto sapere che non è una cosa impossibile, anzi!

Come sanno ben i fan de Il Paradiso delle Signore, il personaggio di Teresa Iorio, è stato uno dei più influenti e interessanti all’interno delle vicende che caratterizzano la serie televisiva italiana diretta da Monica Vullo. Presente fin dalle prime stagioni Teresa si è rivelata una donna molto coraggiosa e determinata. Arrivata a Milano, contro il volere dei suoi genitori ha cercato subito la sua indipendenza e una volta assunta al Paradiso delle Signore, ha in breve tempo suscitato l’ interesse da parte degli uomini e l’invidia dalle donne. L’amore busserà alla sua porta con il volto di Pietro Mori (interpretato da Giuseppe Zeno) ma il loro amore sarà turbolento, a causa di Rose, la sua ex moglie. Alla fine Teresa lo sposerà ma il destino non sarà roseo, visto che lui muore e lei lascerà per sempre Milano.

Giusy Buscemi lascia sperare

Teresa tornerà? sembra di si. Giusy Buscemi non l’ha escluso e potrebbe tornare a rivestire il ruolo della Venere tanto amata. L’indiscrezione è emersa durante la puntata di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bertone in onda tutti i pomeriggi su Rai 1.

Nata a Mazara del Vallo in provincia di Trapani nel 1993, Giusy Buscemi esordisce nel mondo dello spettacolo nel 2012 come Miss Italia, ma sarà proprio la fiction della Rai a darle la grande popolarità. La serie era nata con un progetto diverso ma quando si è trasformata in “soap”, con un impegno quotidiano, l’attrice ha preferito abbandonare il set per dedicarsi alla sua prima figlia, Caterina Maria.

La confessione dell’attrice

La Bortone avendola ospite nel suo salotto televisivo, le ha fatto la domanda che tutti i fan desiderano farle da tempo: “Tornerai mai a Il Paradiso delle Signore?” Anche Emanuel Caserio e Pietro Masotti, altri attori della soap di Rai 1 e presenti in studio hanno fatto sapere che la questione è di interesse comune: “Tutti mi chiedono sempre di te”, ha dichiarato Emanuel, che nella soap è Salvatore Amato. “Puoi passare per un caffè da Marcello e Salvatore”, ha aggiunto Masotti.

Giusy Buscemi non ha rifiutato di certo l’invito e ha risposto con un timido: “Vedremo, chi lo sa…magari un cameo”

Insomma, tutti sono speranzosi e nonostante si sappia della sorte di Pietro Mori, nulla è stato detto di Teresa. Potrebbe tranquillamente ritornare per sorprendere tutti.