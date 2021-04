Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di lunedì 26 aprile: Cosimo abbandona Gabriella

Quest’oggi su Rai 1 alle ore 15:55 andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Nonostante la crisi tra Marta e Vittorio, i fan sperano vivamente che fra i due possa ritornare il sereno. Nell’ultima puntata di venerdì infatti tali previsioni sembrerebbero andare a cozzare con una dura e triste realtà. Infatti, Dante, starebbe facendo di tutto per approfittare del momento di debolezza della giovane donna. Scopriamo quindi tutto quello che accadrà nella prossima puntata odierna.

L’evanescenza di Cosimo

Tra i protagonisti assoluti della nuova puntata di oggi lunedì 26 aprile de Il Paradiso delle Signore è giusto parlare anche di Cosimo e Gabriella. La Rossi, infatti, riceverà un importante riconoscimento da parte della camera nazionale della moda. Nonostante la felicità della stilista e la sua volontà di condividere questo momento di gioia con suo marito, quest’ultimo sembrerebbe invece essere ancora offuscato dalla rabbia nei confronti di Umberto. Proprio per tale ragione, in seguito alle accuse di Cosimo nei confronti di Umberto di aver presumibilmente ucciso Achille, Gabriella si ritroverà in un momento davvero del tutto inaspettato a godere da sola di un evento così importante. Ma per far sì che possa ricevere le giuste attenzioni, arriverà una persona del tutto sorprendente pronta a consolarla.

Salvo consola Gabriella

Se Cosimo abbandona Gabriella nel nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, c’è chi però sarà pronto a consolare la donna. In seguito al riconoscimento così importante, il caro Salvo sarà pronto a tirare su di morale la stilista e a dare tutto il suo affetto.

Quest’ultimo non ha mai nascosto di provare dei sentimenti per la donna. Proprio per tale ragione, la rabbia di Cosimo starebbe giocando dei brutti scherzi. Infatti, sui social network, i fan sospettano che con questo suo modo di fare, l’uomo perderà definitivamente le sua compagna. Sarà proprio così? Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti con la fiction per scoprirlo.

Il Paradiso delle Signore e i tormenti di Cosimo

Come ricorderanno i fan de Il Paradiso delle Signore, nelle ultime puntate della fiction di Rai 1, Cosimo ed Umberto sono stati tra i protagonisti delle ultime vicende avvenute al circolo diletto da Dante ed Adelaide. Quest’ultima, con fare davvero molto dispiaciuto, si è scagliata più volte contro Cosimo per aver ingiuriato in maniera molto veemente contro Umberto per le accuse di aver ucciso Achille.

Le premiazioni e i momenti goliardici del circolo sarebbero stati messi in secondo piano in seguito a quelle che sono state poi le prime pagine dei giornali. Cosimo riuscirà nelle prossime puntate a ritornare in sé e a pensare alla sua vita di coppia con la dolce stilista Gabriella? I fan sperano vivamente di sì così come per Vittorio e Marta Conti.