Beautiful, anticipazioni di lunedì 26 aprile: Sally disperata per i risultati medici

I tantissimi telespettatori di Beautiful quest’oggi, lunedì 26 aprile 2021, potranno assistere al solito appuntamento subito dopo pranzo alle vicende dei principali protagonisti della soap americana. In particolare Sally Spectra insieme all’amica Katie avranno modo di scoprire i risultati medici che non saranno assolutamente confortanti. Scopriamo subito quindi quali saranno le reazioni delle due donne e soprattutto quella di Wyatt.

Un enorme dispiacere

La nuova puntata di Beautiful avrà come protagonista la dottoressa Escobar. Quest’ultima, sostituisce il medico titolare e avrà l’arduo compito di fornire i referti dei risultati medici in seguito alle analisi sostenute da Sally Spectra. La donna, purtroppo, non riceverà buone notizie e addirittura secondo alcune anticipazioni sembrerebbe essere affetta da un male incurabile. Proprio per tale ragione decide di condividere ciò con l’amica Katie senza dire nulla a Wyatt. Dietro questa sua volontà si nasconderebbe la sua decisione di non voler impietosire il suo ex fidanzato per vincere la sfida morosa con Flo. Proprio quest’ultima, a sua insaputa, si ritroverà a restare al palo in seguito ad una decisione del tutto inaspettata del fratello di Liam. Scopriamo tutto nei dettagli.

Wyatt chiede tempo

Nonostante Wyatt nella prossima puntata di Beautiful dimostrare di non essere a conoscenza delle reali condizioni cliniche della sua ex fidanzata Sally Spectra, avrà comunque modo di provare dei sensi di colpa per averla lasciata in malo modo soprattutto in seguito a tradimento con Flo. Proprio per tale ragione, il ragazzo, parlerà con quest’ultima e le dirà apertamente di voler andare piano in questa nuova relazione.

Vuole evitare di far soffrire nuovamente la Spectra e soprattutto in un modo del tutto inaspettato. Wyatt è arrivato a questa conclusione anche in seguito all’umore altalenante della sua ex fidanzata. Il caro Wyatt, infatti è convinto che dietro il dolore di Sally si nasconda solo ed esclusivamente la delusione dell’amore finito. In realtà, quest’ultimo, ignora assolutamente quello che starebbe affrontando la povera Spectra. Proprio la donna ha trovato in Katie, l’unico affetto su cui contare in maniera incondizionata per affrontare questo momento davvero difficile e ricco di insidie.

Beautiful e la reazione di Flo

In questo periodo così difficile per Sally Spectra che può contare soprattutto su di Katie Spencer, c’è chi però deve fare i conti con una presenza molto ingombrante. Florence Fulton, infatti, dopo aver ascoltato le forti parole di Wyatt di voler andare piano in questa nuova relazione, ha accettato anche se con delle riserve.

La ragazza, figlia di Shauna, non ha mai nascosto che la presenza ingombrante della Spectra inizia comunque ad essere fin troppo invadente. I continui tiri e molla del fratello di Liam starebbero portando Flo ad avere delle reazioni giustamente infastidite proprio per i continui paletti ed ostacoli inseriti a regola d’arte. Quali saranno i prossimi colpi di scena per i telespettatori? Ai posteri l’ardua sentenza.