Beautiful, anticipazioni di domenica 25 aprile: Bill sospetta di Katie

La soap americana Beautiful continua a registrare ottimi ascolti anche in seguito alle ultime puntate ricche di colpi di scena. Proprio nell’appuntamento odierno, infatti, i telespettatori potranno assistere in maniera specifica ad un sospetto sempre più acceso e spinto di Bill nei confronti dei comportamenti alquanto strani della moglie Katie. La cara Logan, però, non può rivelare tutta la verità al caro magnate. Ma ecco, quindi, cosa accadrà nella prossima puntata di domenica 25 aprile.

L’unione fa la forza

Beautiful ritorna quest’oggi su Canale 5 al solito orario e lo fa soprattutto con due personaggi molto amati tra i protagonisti. Infatti, Bill e Katie saranno al centro delle attenzioni ancor di più. Per tale motivo, il magnate teme per la salute di sua moglie in seguito a degli atteggiamenti di quest’ultima davvero molto evasivi. La Logan, dal canto suo, in realtà porta avanti un comportamento molto corretto nei confronti di chi realmente sta male: Sally Spectra. Le due, che si sono incontrate in clinica, continuano il loro percorso di amicizia ed unione in questo momento molto difficile per l’ex compagna di Wyatt.

Il dolore di Sally

Sally Spectra, nella nuova puntata di Beautiful, dimostrerà di essere ancora in attesa dei risultati clinici da parte della dottoressa Escobar. Nonostante tutto, però, la donna può contare sull’amicizia ormai fortificata con Katie Spencer. Quest’ultima, dopo aver scoperto il momento di forte difficoltà vissuto dall’amica, ha deciso di darle un grande supporto morale. Questo sarà uno dei motivi per cui Bill sarà in apprensione per la moglie in quanto teme che sia lei ad avere problemi di salute. L’uomo, però, non paleserà questa sua perplessità a Katie in quanto teme di essere indelicato.

Dal canto suo, Sally, si apre con Katie e le racconta il periodo difficile che sta vivendo con Wyatt. Nonostante quest’ultimo l’abbia tradita, la ragazza non vorrebbe perderlo ma allo stesso tempo non vorrebbe che lui venga a sapere delle sue condizioni di salute precarie. Proprio come un angelo, Katie si mostrerà disponibile nel dare man forte all’amica in questo momento estremamente complicato.

Beautiful e la confusione di Wyatt

Wyatt, nelle ultime puntate di Beautiful, si è mostrato molto simile al fratello Liam. Entrambi i ragazzi, infatti, hanno evidenziato delle difficoltà nella scelta ben precisa della compagna da avere al proprio fianco. Se Liam si ritrova diviso tra Steffy ed Hope, Wyatt ha tradito Sally con Flo ma sembrerebbe non aver digerito questo suo atteggiamento poco galante.

Proprio nelle ultime puntate, infatti, il ragazzo non ha mai nascosto la sua volontà di stare vicino alla Spectra in quanto tiene particolarmente a lei. Il fratello di Liam, però, per ovvi motivi, non è a conoscenza di ciò che starebbe passando la sua ex per problemi di salute. Nelle prossime puntate scopriremo anche come si evolverà il loro rapporto.