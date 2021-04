Domenica Live, anticipazioni del 25 aprile: ospiti e sorprese in studio

La nuova puntata odierna di Domenica Live condotta da Barbara D’Urso avrà tra gli ospiti la mamma di Fabrizio Corona. La signora, per la prima volta, avrà modo di parlare della scarcerazione di suo figlio. Nelle scorse settimane, proprio la donna, era intervenuta nel salotto di Live non è la d’Urso proprio per parlare di come Fabrizio fosse stato portato in carcere. Ora, però, i telespettatori attenti di Canale 5 potranno finalmente sapere come sta andando avanti il ritorno alla vita normale del re dei paparazzi. Ovviamente, però, la conduttrice avrà modo anche di intervistare altri personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Le anticipazioni della puntata odierna

Domenica Live ritorna quest’oggi alle 14.35 circa su Canale 5 con l’attenta conduzione di Barbara D’Urso. La cara Carmelita nazionale, così come accade solitamente, venerdì, durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque ha avuto modo di parlare proprio di alcuni ospiti della puntata del suo show domenicale. Ha menzionato proprio la mamma di Fabrizio Corona che avrà modo di dare delucidazioni ai telespettatori circa la scarcerazione del figlio.

Akash Kumar e Annalisa Minetti

La nuova puntata di Domenica Live avrà tra gli ospiti non solo la mamma di Fabrizio Corona. Infatti, Barbara D’Urso avrà modo di intervistare anche Akash Kumar. Quest’ultimo, reduce dall’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, avrà modo di difendersi studio circa le critiche ricevute nell’ultimo periodo sul suo modo di fare e su alcune sue dichiarazioni.

In realtà, però, nel lungo pomeriggio dello show di Canale 5, Barbara D’Urso avrà modo di intervistare anche Annalisa Minetti. La cantante, finalmente dopo tanti anni, potrà raccontare dell’apparecchio che le consente di poter avere delle immagini di ciò che ha dinanzi agli occhi e della percezione annessa. Questo eccezionale attrezzo tecnologico potrebbe essere davvero un grande aiuto per le persone non vedenti e per migliorare la loro vita.

Domenica Live e il tripudio della conduttrice

Barbara D’Urso, alla conduzione di Domenica Live quest’oggi, nonostante la festa della liberazione dell’Italia del 25 aprile, può allietare i telespettatori per l’intero pomeriggio fino all’inizio del nuovo appuntamento pomeridiano con Avanti un Altro. Proprio lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha sostituito Live non è la d’Urso prendendo il posto al prime time della domenica sera.

La conduttrice, però, sui social network ha avuto modo anche di ringraziare i suoi tantissimi telespettatori con un post in cui ha evidenziato come l’ultimo appuntamento settimanale con Pomeriggio Cinque abbia registrato ascolti davvero entusiasmanti con uno share molto positivo. Barbara, dopo un’annata di grandi impegni e successi, si appresta ad affrontare le ultime settimane dei suoi impegni televisivi prima di salutare i telespettatori per l’estate ormai non così lontana. Non mancheranno, però, in puntata interviste legate ai vaccini e alle restrizioni per le prossime settimane.