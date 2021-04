Domenica In, anticipazioni del 25 aprile 2021: ospiti e sorprese in studio

La nuova puntata di Domenica In andrà in onda quest’oggi su Rai Uno con l’attenta conduzione di Mara Venier. La zia più amata degli italiani, anche in questo appuntamento di domenica 25 aprile, giorno della liberazione, avrà modo di ospitare un comitato scientifico pronto a dare spiegazioni e delucidazioni giuste circa ciò che avverrà nei prossimi giorni con le restrizioni. La conduttrice veneta, però, avrà modo di parlare di svariati argomenti di vario genere. Scopriamo tutto nei dettagli.

Parole sul Covid

La nuova puntata di Domenica In di quest’oggi avrà quindi fra tutti gli ospiti il Ministro della Salute Roberto Speranza che avrà modo di dare le giuste delucidazioni ai telespettatori per il futuro dell’Italia delle prossime settimane. Il virus e la pandemia iniziano ad indietreggiare anche in seguito alle massicce dosi di vaccini che ogni giorno vengono effettuate nel nostro paese. Insieme al Ministro, non mancheranno personalità di spicco della politica e soprattutto della medicina che riusciranno a dar man forte al suo pensiero e soprattutto a chiarire la difficile situazione sanitaria dell’ultimo anno. Zia Mara, però, riserverà anche ampio spazio allo spettacolo ed anche alle cronache rosa.

Temi molto delicati

Mara Venier avrà modo nella nuova puntata odierna di Domenica In di intervistare non solo il Ministro della Salute Roberto Speranza e personaggi di spicco della politica e della medicina. Infatti, dopo 17 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone, sarà in studio Piera Maggio.

La donna avrà modo anche di parlare di quello che è successo nelle ultime settimane in cui si parlava della possibilità della ragazza russa Oleysia che sosteneva di poter essere la figlia della signora siciliana. Mara Venier, quindi, avrà modo di parlare con la donna e soprattutto del dolore che ormai da tantissimi anni attanaglia lei e la sua famiglia. Molte saranno le tematiche trattate nella nuova puntata. Tra i vari ospiti, non mancheranno attrici e conduttrici famose. Scopriamo nei dettagli chi saranno le altre protagoniste.

Domenica In e due bellissime del mondo dello spettacolo

La nuova puntata di Domenica In di oggi avrà in studio anche due donne bellissime come Elisabetta Gregoraci e Rocio Munoz. Proprio le due saranno protagoniste assolute anche di alcune bellissime sorprese che la conduttrice riserverà loro.

La prima, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, avrà modo di tornare in Rai per parlare della sua vita lavorativa e privata. L’attrice, nonché splendida moglie di Raoul Bova, allo stesso modo potrà fare della sua brillante carriera e della sua straordinaria storia d’amore insieme Raoul. Non resta che attendere poche ore per scoprire le loro splendide parole e soprattutto i momenti intensi e piacevoli delle loro interviste con Mara Venier pronte ad accoglierle nel suo studio.