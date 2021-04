Uomini e Donne, riavvicinamento tra Ida e Armando? La confessione della Platano

Ida Platano si confessa a Uomini e Donne Magazine e racconta del suo ritorno in studio, sorprendendo tutti con un riferimento ad Armando Incarnato: i due avevano avuto un flirt in passato, prima che lei gli preferisse Riccardo Guarnieri.

Un gradito ritorno, quello di Ida Platano a Uomini e Donne: la donna ha deciso di sedere nuovamente tra le dame del trono over, dopo la fine della sua storia con Riccardo Guarnieri, che tanto aveva appassionato i telespettatori del programma di Maria De Filippi.

Ida ha sempre creduto nella possibilità di trovare l’amore vero, dopo la rottura con il marito Francescoe la nascita di Samuele, suo figlio, l’uomo che considera a tutti gli effetti come quello della sua vita.

Ida Platano potrebbe dare un’altra possibilità ad Armando Incarnato

Mentre per il suo ex Riccardo Guarnieri e la dama Roberta Di Padua, usciti insieme e innamorati dal dating show, si parla già di crisi, la dama di Brescia ha deciso di rimettersi in gioco e parla della sua scelta in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. La donna rimette l’accento sul suo passato e sulla conoscenza con Armando, non escludendo di dare una seconda possibilità al cavaliere napoletano. “Dipende da come mi sentirò. Non escludo nulla a priori”, confessa Ida.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne Tina Cipollari, svelato il motivo dell’assenza: “Bloccati preparativi matrimonio”

Tra la Platano e Armando c’era stata una chiacchierata frequentazione in passato e l’uomo non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Ida, tanto da prendere più volte le sue difese in occasione degli scontri con Armando. All’epoca, però, la donna era concentrata sul Guarnieri e mise da parte la conoscenza con Incarnato, ma ora che è libera la frequentazione potrebbe riprendere da dove si era interrotta.

Ritorno in studio di Riccardo e Roberta: la reazione della dama

Nel corso dell’intervista, poi, Ida ha parlato anche dell’amore tra Riccardo e Roberta: la donna ha ammesso di essersi stranita di fronte alle foto social che immortalano la quotidianità di questa nuova coppia. E pensare che, appena un anno fa, Riccardo si trovava a trascorrere la quarantena proprio insieme a Ida e suo figlio, mentre ora appare felice e sorridente accanto alla sua nuova fidanzata. Ma c’è di più: come è già successo per altri protagonisti della trasmissione anche loro potrebbero fare presto ritorno in studio per raccontare come sta proseguendo la loro storia.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne, chi è e cosa fa la dama del trono over Isabella

Come potrebbe prendere Ida un confronto con il suo ex e la sua attuale compagna? La Platano si dichiara pronta a vedere il suo ex fidanzato in compagnia della Di Padua, ma non sa dire come reagirebbe di fronte ad una situazione del genere. Di certo c’è che Ida pare pronta a ritrovare l’amore all’interno del programma sotto lo sguardo vigile di Maria De Filippi. Questa volta, però, non si lascerà sopraffare dai sentimenti: non ha intenzione di ripetere gli errori del passato e tutti i momenti difficili che ne sono scaturiti. Una nuova vita l’attende, come sottolineato dal nuovo look sfoggiato durante il suo rientro.