Felicissima Sera, Totti scherza su Ilary: “Sembra Ken umano”

A Felicissima Sera, il programma su Canale 5 del duo comico Pio e Amedeo, Francesco Totti ha sprizzato ilarità da tutti i pori, facendo anche una battuta su sua moglie Ilary Blasi. Ecco cosa ha detto l’ex Capitano della Roma

Francesco Totti tra battute e canzoni

La puntata di ieri sera, venerdì 23 aprile di Felicissima Sera è stata ancora una volta all’insegna del divertimento. Ospite in studio Francesco Totti, annunciato con il celebre coro “Un capitano, c’è solo un capitano, un capitano”. Il Pupone è subito apparso dietro Claudio Baglioni e con lui ha iniziato a scherzare, fino ad iniziare un duetto sulle note di Questo Piccolo Grande Amore.

Francesco Totti è stato preso di mira dai conduttori che, dopo averci provato con Maria De Filippi, hanno tentato di farlo commuovere. Ma lo scopo di Pio e Amedeo non è stato raggiunto, in quanto Totti non solo non ha versato una sola lacrima, ma nel raccontare aneddoti privati e inediti sulla sua vita, ha ironizzato su Ilary Blasi.

Come sanno i fan Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più solide e più longeve dello spettacolo e il loro modo di fare, schietto, genuino e autoironico li fa amare ancora di più dal pubblico.

I loro profili social infatti sono seguitissimi, dove pubblicano ogni tanto, scatti che raccontano le loro giornate e battute divertenti che spesso si scambiano a vicenda.

La battuta su Ken e Ilary Blasi

Ieri su Canale 5, durante il programma Felicissima Sera di Pio e Amedeo, Francesco Totti ancora una volta è riuscito a strappare un sorriso, questa volta ironizzando proprio sulla sua bellissima moglie, Ilary Blasi, nonché conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Alla di domanda di Amedeo: “Passeresti una notte con il Ken?”, la leggenda del calcio ha risposto: “Mi metti in difficoltà così, però somiglia a Ilary da lontano. La notte spengo la luce”

L’incontro con Ilary

Successivamente il duo comico ha cercato di imbarazzare l’x campione, cercando di fargli rivelare retroscena ancora più intimi. Alla fine Totti ha confessato che da giovane pensava solitamente all’attrice sensuale e popolare Edwige Fenech. A questo punto Pio e Amedeo gli hanno anche chiesto come si sente per essere il marito di una delle donne più desiderate dello spettacolo. Ancora una volta il Pupone ha risposto con la naturalezza che lo contraddistingue.

Totti ha raccontato che la prima volta che ha incontrato Ilary, si trovavano in un pub con le luci soffuse e che lei era sentimentalmente impegnata e quindi non poteva spingersi molto. Tuttavia non si è arreso. Ha iniziato un tenace corteggiamento, durato circa otto mesi e alla fine la Blasi è cascata tra le sue braccia.

Infine a Totti è stata mostrata la foto di Mario Balotelli ed è stato riportato alla luce il calcio che rifilò all’attuale attaccante del Monza alcuni anni fa. “No, non lo rifarei” ha detto l’ex capitano della Roma.