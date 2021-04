Ilary Blasi, brutte notizie per la sua Isola dei Famosi: il crollo

L’Isola dei Famosi è indubbiamente uno degli show di punta di casa Mediaset, nonostante ciò le cose non sembrano andare come sperato.

In onda per la prima volta nel 2003 su Rai 2, L’Isola dei Famosi è giunto alla 15esima stagione, la sesta su Canale 5. Dal 2015 al 2019 la conduzione dello show è stata affidata a Alessia Marcuzzi, ormai considerata parte integrante del reality, ma per questa edizione la conduttrice è stata sostituita da Ilary Blasi, mentre Marcuzzi ha preso il suo posto a Le Iene su Italia 1. Questa scelta da parte della produzione non sembra aver portato i risultati sperati.

L’Isola dei Famosi ascolti giovedì 22 aprile

L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi era uno degli show più attesi del palinsesto televisivo di questa stagione ma qualcosa non sembra aver convinto i telespettatori. A dimostrarlo sono i risultati in termini di ascolti registrati dal programma che puntata dopo puntata sono sempre più deludenti. Infatti dopo il record negativo registrato durante l’episodio del 15 aprile con una media di 2.942.000 spettatori e il 17,10% di share, gli ascolti non sono migliorati durante la messa in onda di giovedì 22 aprile che ha raccolto 2.838.000 spettatori con il 16,9% di share.

La delusione de L’Isola dei Famosi

I numeri di queste due ultime puntate confermano il trend negativo incalzato dallo show già a partire dal suo debutto. A non convincere il pubblico probabilmente sono i personaggi coinvolti in questa edizione o ancora le dinamiche del gioco che nel corso di 15 stagioni non sono mai cambiate in modo radicale, finendo per risultare ripetitive e monotone.

Il boom di Un Passo dal Cielo

Un’ulteriore batosta per Canale 5 arriva dai numeri registrati dai i diretti concorrenti di Rai 1 che con la sesta stagione di Un Passo dal Cielo, fiction che vede il ritorno televisivo di Daniele Liotti, ha conquistato ben 4.952.000 spettatori corrispondenti al 21,6% di share, creando un distacco non indifferente con il reality show di casa Mediaset.