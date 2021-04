Isola dei Famosi opinionisti: ecco perché Elettra non è seduta vicino a Iva e Zorzi

L’Isola dei Famosi quest’anno vede la partecipazione di tre formidabili opinionisti: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, arrivato “per caso” all’ultimo, per sostituire l’ereditiera nelle prime puntate, rimasta a casa per essere risultata positiva al Covid 19. Il trio si è rivelato vincente fin da subito e insieme alla frizzantissima conduttrice Ilary Blasi, non fa che catalizzare l’attenzione del pubblico. Ma c’è un dettaglio che ha destato l’attenzione tutti. Perchè la Lamborghini si siede distante dalla cantante e dal vincitore del Grande Fratello Vip? E’ lo stesso Zorzi a svelarne il motivo..

Il trio “separato” de L’Isola dei Famosi

Gli appuntamenti serali con l’Isola dei Famosi, che presenta i vip catapultati in Honduras, regalano sempre colpi di scena divertenti e questioni da commentare. Gli opinionisti in studio sono lì per adempiere questa funzione e di certo sanno come stuzzicare l’attenzione del pubblico a casa.

Tuttavia il trio composta da Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, pur essendo affiatatissimo e in perfetta sintonia, appare separato. Lo hanno notato tutti: Elettra che ha dovuto rinunciare alla prima puntata del reality show a causa del Coronavirus, non si trova mai seduta vicino a Tommaso Zorzi e ad Iva Zanicchi.

La cantate de La Isla infatti se ne sta in disparte su un’altra poltrona. Persino Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis e fan del programma, ha sollevato il quesito e come tanti altri telespettatori si è chiesta il perchè di questa disposizione scenica.

Tommaso Zorzi spiega perchè Elettra è distante da loro

La risposta è arrivata direttamente da uno dei protagonisti, ossia da Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha da poco iniziato un programma tutto suo, Punto Z sulla piattaforma streaming di Mediasetplay ed è proprio qui che ha svelato il mistero.

Tommaso Zorzi ha spiegato che Elettra Lamborghini è seduta lontano dagli altri opinionisti semplicemente per questioni di spazio. Il palcoscenico dello studio milanese non è abbastanza ampio per permettere alle tre sedute di stare una di fianco all’altra in base alle direttive anti Covid e pertanto si è dovuto fare cosi.

Anche se sono settimanalmente tamponati, tutti i protagonisti del reality show di Canale 5 devono seguire regolarmente i protocolli Covid. In poche parole visto che Elettra Lamborghini si è dovuta assentare nella prima puntata de L’Isola dei Famosi e visto che al suo posto si è presentato Tommaso Zorzi, il quale si è accomodato vicino a Iva Zanicchi, i posti alla fine sono rimasti così. Non avrebbe avuto senso cambiarli. Per questo motivo, la Lamborghini, giunta in un secondo momento, ha trovato la sua postazione sul lato sinistro di Ilary Blasi.