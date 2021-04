Isola dei Famosi, sapete quanto guadagna Massimiliano Rosolino? Il cachet dell’inviato

Scelto per la prima volta come inviato de L’Isola dei famosi, Massimiliano Rosolino ha deciso di mettersi alla prova in questo nuovo ruolo: ma sapete quanto guadagna per vivere in Honduras? Ecco il suo cachet.

Prima di Massimiliano Rosolino, ci sono stati numerosi inviati per L’Isola dei famosi: l’indimenticabile Alvin, Stefano De Martino e Stefano Bettarini. All’annuncio della scelta dell’ex nuotatore per i collegamenti tra l’Italia e l’Honduras, qualcuno ha storto il naso e messo in dubbio l’abilità dello sportivo in questo ruolo. Sin dal principio, in effetti, Rosolino non ha convinto, ma con il passare delle settimane il gradimento nei suoi confronti si sta risollevando.

Massimiliano Rosolino è colui che segue i naufraghi più da vicino, conosce le dinamiche di gioco, racconta a riferisce ad Ilary Blasi i fatti avvenuti a telecamere spente o lontane, e dirige i giochi per le prove ricompensa. Lontano dall’Italia per tutto il tempo di durata de L’Isola dei famosi, Rosolino è stato profumatamente pagato dalla produzione per il ruolo di inviato: secondo indiscrezioni, infatti, il suo cachet sarebbe molto alto. Ma non tanto quanto quello della conduttrice e di alcuni opinionisti.

Massimiliano Rosolino, il cachet a L’Isola dei famosi

I guadagni di naufraghi, inviato, opinionisti e conduttrice non sono resi noti in maniera pubblica, ma secondo indiscrezioni le spese della produzione sarebbero molto alte per L’Isola dei famosi.

È stato Cosmopolitan a rendere noti i cachet di tutti i membri che compongono il reality show di Canale 5, svelando quello di Massimiliano Rosolino (e di tutti gli altri colleghi).

Per l’ex nuotatore, il guadagno si aggirerebbe intorno ai 30mila euro, uno tra i più bassi per i protagonisti del programma di Mediaset.

I cachet della conduttrice e di alcuni degli opinionisti, infatti, pare siano molto più alti: Ilary Blasi guadagnerebbe ben 50 mila euro a puntata, mentre SuperGuida Tv svela che Tommaso Zorzi avrebbe firmato un contratto per 50 mila euro.

Quanto percepiscono, invece, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi? La prima circa 25mila euro, mentre la seconda “solo” 20mila euro.

Isola dei famosi, il cachet dei naufraghi

Svelati i presunti cachet dei componenti del cast de L’Isola dei famosi, si è iniziato a chiacchierare anche sui compensi percepiti dai naufraghi.

Ad eccezione di Elisa Isoardi, indicata come la più pagata di questa edizione con 15mila euro a puntata, seguono tre fasce di cachet per gli altri concorrenti.

In quella più alta pare ci siano Daniela Martani e il Visconte Ferdinando Guglielmotti – con 12.000 a settimana – poi spuntano i nomi di Gilles Rocca, Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Brando Giorgi e Vera Gemma con un cachet che si attesta tra i 7.000 e i 10.000 euro a puntata, mentre pare che i meno pagati siano Awed, Drusilla Gucci e Myrea Stabile circa 7.000 euro a puntata.