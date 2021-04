Elisabetta Canalis, la confessione sulla sua intimità: “Non è più come una volta”

Elisabetta Canalis è una delle donne più ammirate d’Italia e da tempo è felicemente sposata con il fortunatissimo Brian Perri un noto chirurgo di Los Angeles. L’ex letterina ultimamente si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni piccanti che riguardano proprio la sua vita privata.

Una famiglia bellissima di Los Angeles

Brian Perri, il marito di Elisabetta Canalis è senza ombra di dubbio uno degli uomini più invidiati d’Italia. Ha conquistato la bellissima showgirl, amata e ammirata da milioni di fan. La coppia è convolata a nozze nel 2014 e si è stabilizzata nella città di lui, Los Angeles.

La prorompente sarda e il chirurgo si sono conosciuti in un party nel 2013: tra di loro è scoppiato il colpo di fulmine e da quel momento non si sono più lasciati. Il 29 Settembre 2015 la coppia ha coronato con gioia il loro amore, con la nascita della loro bambina, Skyler Eva.

Le confidenze di Elisabetta Canalis

Recentemente Elisabetta si è lasciata andare ad alcune confidenze piccanti in un’intervista a “Panorama Wellness”, rivelando dettagli intimi della sua quotidianità di coppia con il marito Brian Perri. “Il sesso è importante – ha ammesso la Canalis – ma che stanchezza a volte. Ho preteso che nostra figlia dormisse in una camera tutta sua. Nei primi tempi andava bene. Ma ora che ha quasi sei anni ed è autonoma sale e scende dal suo lettino e spesso si intrufola nel letto tra me e Brian. La vita è cambiata e anche il sesso”.

Sempre alla stessa rivista la showgirl ha parlato del carattere di suo marito: “Brian è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, da una famiglia con 12 figli. È forte e responsabile, un conservatore. Per me c’è sempre. Credo di aver scelto bene”.

Elisabetta Canalis, inoltre ha glissato, visibilmente infastidita, sulla fine dell’amicizia con Maddalena Corvaglia, che come sappiano è un altro argomento che tiene banco sui giornali di cronaca rosa: “Non voglio nemmeno parlarne, sono soltanto pettegolezzi” ha risposto seccamente.

Chi è Brian Perri

Ma chi è il marito di Elisabetta Canalis? Nato l’11 Dicembre 1967, Brian Perri è un chirurgo, con Master in Neurologia, molto conosciuto, specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali, deformità e malattie degenerative. Ha un centro privato nel centro di Los Angeles e lavora anche per il Centro Ortopedico del famoso Cedars-Sinai.

Perri è famoso negli Stati Uniti, dove ha avuto diverse pubblicazioni in riviste specializzate del settore. Molti si sono chiesti se sia di origini italiane, visto il suo cognome ma non è così. Tuttavia Elisabetta Canalis ha trovato in lui la sua anima gemella, il vero Amore: “Brian ha avuto la capacità di capirmi, di leggermi dentro. Di comprendermi in ogni sfumatura. E ancor di più di anticipare i miei bisogni… Io e mio marito grazie a Dio non abbiamo mai conosciuto la parola crisi”. Ha fatto sapere in una recente intervista.