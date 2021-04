Elisa Isoardi, spunta un’accusa pesantissima: cosa è emerso dall’ex naufrago

Accuse pesanti sono piombate in questi giorni su Elisa Isoardi da parte dell’ex naufrago Akash Kumar. Il modello dagli occhi di ghiaccio ha svelato alcuni fatti avvenuti prima dell’avventura all’ Honduras. Cosa è successo

Il sogno di fare l’attore

Non smette di far parlare di sé Akash Kumar reduce dall’addio a L’Isola dei Famosi. L’ex naufrago, modello italo-indiano e brasiliano tra un salotto televisivo e l’altro, si difende e punta il dito contro i suoi ex compagni di avventura.

Figlio di una ex modella, Akash ha conosciuto il mondo della moda all’età di 6 anni quando ha incominciato ha sfilare sulle passerelle. Il suo sogno più grande però è quello di diventare un attore e desidera fortemente realizzarlo, magari sfruttando anche la visibilità che gli offre la televisione.

Il modello dagli occhi di ghiaccio

I suoi occhi così azzurri sono il suo marchio di fabbrica e c’è chi insinua che sia ricorso ad un intervento chirurgico per farli di questo colore. Da Barbara D’Urso, Akash ha puntualizzato: “Hanno detto che ho fatto l’intervento in Marocco, ho qui il passaporto, guardate se ho il visto di quel paese”

Il carattere combattivo e determinato di Akash Kumar è emerso durante la sua permanenza a L’Isola dei Famosi, dove i suoi battibecchi con Tommaso Zorzi hanno tenuto banco nelle puntate passate. Tra il modello e l’opinionista ormai è pace fatta, visto che è proprio durante la terza puntata del del talk show ‘Il punto Z’, il programma dell’ex vincitore del Grande Fratello Vip, che Akash si è sfogato.

Le accuse contro Elisa Isoardi e Awed

Intervistato da Zorzi l’ex naufrago ha sparato a zero contro i suoi ex compagni di avventura in particolar modo, contro Elisa Isoardi e Awed. Akash infatti ha rivelato alcuni dettagli inediti su di loro, che risalgono a qualche tempo fa.

“Elisa Isoardi e Awed a Milano sono stati i primi a contattarmi. Ad Awed ho dato metà del mio guardaroba, alla Isoardi ho regalato 2000 euro dei miei vestiti, ho le prove ti faccio vedere i messaggi”. Ha dichiarato Kumar, il quale ha aggiunto: “Non ho niente contro la Isoardi. Ma ti spiego: arriviamo all’isola e tutto a posto tutto bene. Poi vede le telecamere mi fa, noi siamo rafinados se c’è un’altra isola non dobbiamo rimanere lì. Potevo ragionare con la mia testa”.

Il peggiore per Akash è proprio lo youtuber: “Ho detto a tutti di nominarmi. Tutti mi dissero, compreso lui, che non l’avrebbero mai fatto, invece poi mi ha nominato. Per questo è un falso“.

Il modello si è lasciato andare, a ruota libera, sfogandosi una volta per tutte sulla sua breve avventura al reality di Ilary Blasi: “Non ho apprezzato i comportamenti con Vera, si è fatto influenzare”, ha aggiunto riferendosi sempre ad Awed. “Inoltre ci ha provato prima con Miryea, Drusilla e poi con Beatrice, ma con lei non ha possibilità. A me aveva riservato belle parole e consigli, ma poi…è una persona falsa”.