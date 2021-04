Maria De Filippi sbotta al Trono Over: “Adesso basta, parlo io”

Si è sollevata una bufera durante la puntata del Trono Over di Uomini e Donne e la regina del palinsesto di Mediaset, Maria De Filippi sbotta. Non riesce a stare in silenzio la conduttrice e prende le difese della dama Angela. Cos’è successo?

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne del Trono Over si è scatenato un putiferio in studio che ha visto la conduttrice Maria De Filippi sbottare contro quanto dichiarato dal cavaliere Luca Cenerelli. A spalleggiare la De Filippi, è stato anche l’opinionista Gianni Sperti che proprio non è riuscito a non esprimere il suo duro pensiero contro le offese che il cavaliere ha rivolto alla dama Angela.

Una puntata molto accesa e movimentata che ha visto la stessa Maria De Filippi mettere a tacere lo studio e senza mezzi termini rivolgersi a Cenerelli, senza lasciare spazio a nessun tipo di replica: “Adesso basta, parlo io” ha detto la conduttrice.

Quali sono le parole dette da Luca verso Angela? Vediamo insieme cos’ha infiammato il Trono Over.

Maria De Filippi sbotta: cos’è successo?

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, le parole che il cavaliere Luca Cenerelli ha usato verso la dama Angela hanno visto l’intervento molto duro della stessa conduttrice.

Nel confronto tra Luca e Angela, il cavaliere ha risposto ad alcune domande di curiosità che gli utenti di Instagram gli avevano chiesto, in riferimento alla sua frequentazione con la dama Angela. Cenerelli ha sottolineato di aver approfondito la conoscenza della donna ed ha ammesso di essersi trovato bene con lei ma di aver, comunque, deciso di porre finire alla frequentazione.

A ferire la dama è stata la motivazione data da Luca: il cavaliere ha deciso di concludere la frequentazione perché la donna ha un’età avanzata per poter avere figli. Di fronte a questa dichiarazione dai contenuti forti, è scattata anche la posizione di Maria De Filippi che proprio non ci sta.

La conduttrice ha così azzittito tutti: “Adesso parlo io” e così la De Filippi, senza mezzi termini, ha evidenziato a Luca come il sottolineare l’età della dama non è stato un gesto affatto carino. Luca ha tentato di chiarire la sua posizione: “Ho sbagliato, ma ero arrabbiato in quel momento”.

Gianni Sperti attacca il cavaliere Luca

Anche l’opinionista Gianni Sperti non riesce a stare zitto di fronte ad una motivazione fornita da Luca Cenerelli che, oltre a ferire Angela, è alquanto offensiva per le donne. Anche il pubblico presente in studio attacca quanto detto da Luca sull’età di Angela.

La stessa dama Angela si dice profondamente delusa ma soprattutto ferita per quello che ha dichiarato Luca. Cerca di difendere la sua dignità di donna e avanza anche dei dubbi su un reale interesse di Luca nei suoi confronti, evidenziando come, probabilmente, lui si sia avvicinato a lei solo perché è stata l’unica a essere disponibile nel dargli il numero di telefono.

“Ci sono cose della mia vita di cui non ho parlato con nessuno. Sono una persona e ho una dignità” così parla furiosa Angela e sottolinea che in fondo, tra lei e Luca, non c’è mai stato un “noi”.