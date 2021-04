Amici, anticipazioni puntata del 24 aprile: chi sarà eliminato?

Manca poco alla sesta puntata di Amici, prevista domani sabato 24 aprile. Cosa ci riserva il serale della scuola di Maria De Filippi? Ecco qualche anticipazione sugli ospiti e su chi sarà eliminato

Una puntata ricca di emozioni

La puntata di Amici di domani sera 24 aprile è già stata registrata e in attesa della messa in onda sono già trapelate alcune anticipazioni. Secondo Le Emily di Quello che tutti vogliono sapere saranno tante le emozioni e colpi di scena che appassioneranno i fan del talent show.

Gli ingredienti esplosivi della puntata come sempre, sono gli ospiti, le sfide e soprattutto il talento e le performance degli allievi, uniti ai commenti dei maestri.

Ospiti ed eliminato della sesta puntata di Amici

Tanto per cominciare, gli ospiti della puntata di domani sera di Amici, sono Annalisa e Nino Frassica. La cantante ligure reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021, si sta godendo il successo ottenuto con Dieci. Laureata in fisica a Torino, Annalisa ha coltivato la passione per la musica fin da bambina, cominciando dalla chitarra classica per passare poi al pianoforte e al flauto traverso. La notorietà è arrivata dopo la partecipazione alla decima edizione Amici dove è arrivata seconda e da dove ha spiccato il volo verso il successo e l’affetto dei fan che la seguono da sempre.

La puntata sarà aperta dalla squadra Arisa e Lorella Cuccarini. Le insegnanti sfidano il team di Zerbi e Celentano. Se non volete sapere come va a finire saltate al paragrafo successivo perchè ad aver avuto la meglio sono stati proprio Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

LEGGI ANCHE ———–>Amici, Stefano De Martino canta un brano napoletano: il retroscena pubblicato da Stash

Lo show continuerà con la successiva sfida tra la squadra vincitrice e quella della Peparini e Pettinelli per poi ritornarne ad assistere ad una competizione con Arisa e Cuccarini.

Gli spoiler inoltre fanno sapere che al ballottaggio finiranno Samuele, Deddy e Raffaele. Il ballerino sarebbe il primo ad essere salvato dai giudici implicando così l’ultima sfida giocata tra Deddy contro Raffaele. Chi sarà l’eliminato? A quanto pare secondo indiscrezioni non ufficiali, ad abbandonare la scuole potrebbe essere proprio Raffaele. Ma non c’è niente di sicuro ancora.

LEGGI ANCHE ———–>Raimondo Todaro ad Amici: alla conquista di Francesca Totta?

Chi è Raffaele Renda

Nato a Lamezia Terme nel 2000 Raffaele Renda nel 2017 ha partecipato a Sanremo Young. Non tanto amato da Rudy Zerbi, Raffaele con la sua voce ha conquistato subito Arisa che l’ha sostenuto e l’ha voluto fortemente nella scuola. La sua canzone “Focu meo” parla della sua terra, la Calabria

Questa canzone – ha rivelato Raffaele a Gerry Scotti, collegato in remoto – è dedicata alla realtà della mia terra, la Calabria. Una realtà diversa. Con questo brano vorrei fare aprire gli occhi ai ragazzi che come me sognano in grande ma che a volte per questa realtà sono bloccati”. Ci sono richiami del nostro tipico dialetto ma anche a sapori, odori e usanze della Calabria. Termini come “piccante”, frasi come “lamentarsi non aiuterà una generazione”, monito per la gente che vive il nostro posto.”