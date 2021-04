Ascolti tv ieri, 23 aprile: boom per Pio e Amedeo in crescita. Battuto Conti

Il nome del duo comico è ormai una garanzia: Pio e Amedeo sembrano proprio essere imbattibili e a dimostrarlo sono i dati auditel in crescita per il loro show, andato in onda ieri, 23 aprile 2021.

La loro comicità è pungente e, alcune volte, sempre con l’ironia giusta attaccano cinicamente i personaggi noti del momento: il modus operandi dei due comici pugliesi, Pio e Amedeo, è una garanzia di successo e piace tanto al pubblico che li ripaga con i numeri.

La conferma arriva anche questa volta con il record di ascolti che ha raggiunto il loro varierà, andato in onda ieri, 23 aprile 2021, in prima serata ed ha fatto registrare un boom di ascolti che ha fatto a braccio di ferro con il ‘rivale’ Carlo Conti. Questa mattina, analizzando i dati auditel, non c’è spazio ai dubbi: Pio e Amedeo hanno vinto ed hanno perfino battuto Carlo Conti.

Pio e Amedeo: b0om di successo e numeri in crescita

Nessuno ha ormai dubbi sul talento e la bravura del duo comico formato da Pio e Amedeo. I due giovani pugliesi, che hanno debuttato sul piccolo schermo nella trasmissione de Le Iene, sono cresciuti professionalmente, al punto di meritarsi un varietà tutto per loro, in prima serata.

Così mamma Rai li ha premiati ed ha affidato nelle loro mani il programma di Felicissima Sera che ieri, venerdì 23 aprile 2021, era alla sua seconda puntata.

Il varietà di Pio e Amedeo ha un titolo che rimanda agli spettacoli di intrattenimento di un tempo, quelli che avevano come obiettivo di far compagnia ai telespettatori, in modo sano e genuino, riportando nelle loro case momenti di ilarità. Effettivamente il format del programma è questo: allontanare ogni preoccupazione e riportare il sorriso nelle case degli italiani.

Ovviamente, però, Pio e Amedeo lo hanno fatto mantenendo saldo il loro stile, contraddistinto da una comicità quasi brutale e molto spesso cinica, il tutto arricchito da scenografie luminose e coreografie, musica live e performance. Ospite della serata è stato l’ex calciatore Francesco Totti che, preso dalla situazione e trascinato nel sarcasmo dei due comici, ha addirittura azzardato un paragone: sua moglie Ilary Blasi ha, secondo il commento scherzoso di Totti, una somiglianza con il Ken Umano.

Insomma la formula di Pio e Amedeo riesce ed oggi, alla luce dell’analisi dello share, si brinda ad un boom di ascolti.

Pio e Amedeo: record di numeri

Il braccio di ferro era tra Felicissima Sera di Pio e Amedeo e Top Dieci di Carlo Conti. Oggi, all’indomani della messa in onda, a festeggiare sono i due comici pugliesi perché Carlo Conti ha conquistato 3.806.000 spettatori pari al 16,6% di share mentre i due foggiani hanno conquistato 4.013.000 spettatori, pari al 21,10% di share.

Un numero che è cresciuto anche rispetto al debutto della scorsa settimana quando Felicissima Sera aveva registrato una media di 4.070.000 spettatori, pari al 20,10% di share.

Secondo l’analisi dei numeri, vanno in coda tutti gli altri programmi andati in onda nella serata di ieri, con numeri di share molto più bassi che oscillano tra il 4,9 percento per N.C.I.S. su Rai 2 con circa 1.322.000 spettatori e il 4,8 percento per Nove Fratelli di Crozza.