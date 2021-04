Pio e Amedeo, quanto guadagnano i comici pugliesi? Cifre da capogiro

I duo dei comici foggiani, Pio e Amedeo, continuano ad ottenere un grande riscontro dal pubblico che li ama e non può più fare a meno delle loro battute. Pare che i conduttori di Felicissima Sera, siano tra gli attori più ricchi dello spettacolo. Quanto guadagnano?

Il programma di Pio e Amedeo

La prima puntata di Felicissima Sera è andata in onda venerdì scorso 16 aprile e ha fatto il boom di ascolti. Sono in totale tre, gli appuntamenti che vedranno in prima serata su Canale 5 il duo comico pugliese con un programma tutto loro, di varietà e intrattenimento.

Tra musica live e coreografie Pio e Amedeo hanno accolto i primi ospiti, ossia Francesco De Gregori, Tommaso Paradiso, Emanuele Filiberto, Francesco Pannofino, Andrea Iannone, Maria De Filippi e Ivana Spagna. Un grande successo che conferma il valore degli attori e il loro talento. Ma a proposito di valore, quanto guadagnano?

La scalata del successo

Cresciuti con la passione per la recitazione, Pio e Amedeo hanno esordito nel mondo del cabaret e dei villaggi turistici. Poi arriva la televisione, con il programma Occhio di Bue, sulla rete locale pugliese Telefoggia. Seguendo una gavetta minuziosa, i due amici e colleghi, scalano il successo, espandendosi prima sulle tv regionali come Radionorba e Telenorba con la trasmissione U’ Tub , in cui filmano delle candid camera e intervistano i passanti, fino ad arrivare alla TV Nazionale.

L’approdo nella TV nazionale

I comici infatti fanno il grande passo nel maggio del 2011 quando dopo un provino, vengono assunti alla RAI per i programmi Stiamo tutti bene e Base Luna su Rai 2. L’anno dopo passano a Mediaset, in cui avevano già lavorato, per conto di Zelig. Forse non tutti sanno che Pio e Amedeo sono cavalieri dell’Ordine Civile di Savoia per meriti artistici. Insomma, una carriera stellare, tappezzata da molte soddisfazioni.

Quanto guadagnano Pio e Amedeo?

Il pubblico si chiede a quanto ammontano i compensi percepiti da Pio e Amedeo. Essendo sicuramente due degli attori più pagati del mondo dello spettacolo, il loro cachet è senz’ombra di dubbio stellare. Tra le tante cose che hanno fatto infatti c’è anche il Cinema, dove hanno debuttato nel 2014 con il loro film ” Amici come noi”. Già solo allora, sono arrivati a incassare ben 2.276.000 euro!

Poi nel nel 2019 sono saliti sul palco della 69esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Claudio Baglioni percependo cifre da capogiro, imponendosi come i comici in tutta la kermesse musicale ligure. C’è da sottolineare inoltre che alcuni dei guadagni Pio e Amedeo, provengono anche dal mondo dei social. Molte delle loro gang sono seguitissime su Youtube.