Amici: Martina eliminata, la reazione di Stefano De Martino

Martina Miliddi, l’ultima eliminata dal serale di Amici. Un’esclusione che non ha mancato di generare reazioni. Una, in particolare, non è passata inosservata…

Martina Miliddi eliminata al ballottaggio contro Deddy

La giovane ballerina di Assemini della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini finisce al ballottaggio contro Deddy una volta salvato Tancredi e alla fine ha la peggio. Un “risultato” particolarmente apprezzato da Alessandra Celentano che ha sempre considerato la giovane allieva non idonea a stare nel programma e tanto meno ad arrivare alle fasi finali del talent. I taglienti giudizi emessi dalla Celentano sono stati alla base di numerose polemiche con Lorella Cuccarini che invece ha sempre lodato e difeso la sua “protetta”.

La reazione di Martina e del suo ex Aka7Even

Commossa ma non inattesa la reazione di Martina alla notizia dell’eliminazione, perché lei già sentiva di non aver dato il massimo nella performance contro Deddy, che per inciso aveva già eliminato la fidanzata Rosa Di Grazia. La ballerina ha ringraziato Maria De Filippi per l’opportunità e i compagni-concorrenti con i quali si è rapportata come mai prima. I compagni l’hanno consolata e abbracciata mentre Aka7Even, che con lei aveva avuto una burrascosa relazione, è rimasto piuttosto in disparte. Anche questa una reazione in qualche modo prevedibile visto come si erano evolute anzi involute le cose tra loro e visti i recenti gossip circa un nuovo flirt di Martina con uno dei giudici…

Stefano De Martino e Martina Miliddi: le voci di flirt sempre più insistenti

Da qualche tempo, infatti, si rincorrono voci secondo cui la ormai ex concorrente della squadra di Lorella Cuccarini avrebbe un flirt con Stefano De Martino. Anche durante l’ultima serata che ha visto Martina eliminata è successo qualcosa che ha destato sospetti. Durante un siparietto con Rudy Zerbi, ogni volta che De Martino veniva inquadrato, subito dopo veniva inquadrata anche Martina.

Solo un caso che l’ex marito di Belen sia stato inquadrato più volte durante l’esibizione di Martina, addirittura più di Lorella Cuccarini che era sua mentore? Solo un caso che Stefano l’abbia spesso difesa e addirittura salvata? Anche durante la finale ha attaccato la Celentano in suo favore, dicendo che “Questo guanto di sfida non è per nulla equo, neppure Francesca Tocca potrebbe fare un pezzo con questi elementi di danza classica!”

La reazione di Stefano De Martino all’eliminazione

La reazione di De Martino all’eliminazione della Miliddi sembra in verità molto composta. Forse perché in parte prevedibile. ll ballerino si è mostrato dispiaciuto ma non sorpreso. Ora sono in molti a chiedersi se, una volta uscita dal programma, lui e Martina usciranno finalmente allo scoperto. D’altronde per Stefano De Martino Amici sembra essere il posto perfetto per innamorarsi. Dietro le quinte del programma di Maria De Filippi nacque l’amore con Emma Marrone e qualche anno più tardi scoppiò la passione con Belen Rodriguez. Passione che aveva messo fine al legame di lui con la cantante salentina inaugurando una lunga stagione di gossip in rete e sulla carta stampata…