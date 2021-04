Una Vita, nel finale tornerà la crudele Cayetana?

La telenovelas spagnola Acacias 38, nota in Italia con il titolo di Una vita, sta per concludersi: nelle prossime settimane verrà trasmesso il finale e molti si chiedono se farà ritorno la crudele Cayetana.

L’emittente televisiva La 1 di TVE ha trasmesso per la prima volta Acacias 38 – Una Vita nell’aprile del 2015 riscuotendo, sin da subito, enorme successo. La soap opera spagnola, poi, è stata acquisita da Mediaset e il pubblico italiano si è sin da subito affezionato ai suoi personaggi.

Il tutto si svolge nel ricco quartiere di Acacias – in Spagna – tra gli anni 1899 e 1914. Le vicende ruotano intorno a delle domestiche che lavorano per famiglie agiate tra intrighi, litigi, amori e personaggi malefici. Tra questi la terribile Cayetana Sotelo-Ruz, donna maligna e senza scrupoli, interpretata dall’attrice Sara Miquel. E in attesa del gran finale di Una Vita, i fan della soap opera si chiedono se la cattivissima Cayetana farà ritorno ad Acacias nonostante sia stata dichiarata morta dopo un incendio.

Il finale di Una Vita: le anticipazioni

Dopo ben sei stagioni di successo, l’emittente televisiva TVE ha annunciato la chiusura di Una Vita: le puntate conclusive sono state girate lo scorso marzo e andranno in onda a maggio.

In attesa di conoscere come si concluderanno le vicende che animano il quartiere di Acacias, i telespettatori hanno iniziato ad ipotizzare che la temibile Cayetana possa fare rientro in città.

Le ipotesi dei fan nascono dal fatto che, nonostante la protagonista della prima e seconda stagione di Una Vita sia morta in un incendio, il suo corpo non è mai stato trovato.

Per questo motivo, i telespettatori si attendono un colpo di scena finale ma, a lasciar intendere cosa potrebbe realmente accadere nel finale di Una Vita, è stata proprio l’interprete della malefica Sotelo-Ruz.

Cayetana, cosa accadrà nel finale di Una Vita

Sara Miquel e Montse Alcoverro, rispettivamente interpreti di Cayetana e Ursula, si sono concesse per una diretta Instagram sul sito Rtves.

In occasione della loro partecipazione, hanno avuto modo di commentare la presenza nel cast di Una Vita e di lasciarsi andare a dichiarazioni importanti sull’epilogo della soap opera.

In particola modo, la Alcoverro ha spiegato come Cayetana abbia avuto una sua uscita di scena con l’incendio: un finale scoppiettante, dunque, per lei che non lascerebbe intravedere la possibilità di una ritorno nella soap opera.

Per Ursula e per Cayetana, infatti, la produzione ha scelto un finale che non è passato inosservato e che non prevede un ritorno in scena per l’epilogo di Una Vita.

Intanto, proprio qualche settimana fa, è stata registrata la puntata finale di Acacias 38: i personaggi hanno salutato la soap opera che ha regalato loro il successo e tutti i telespettatori che per sei stagioni sono stati loro fedeli.