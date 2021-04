LOL-Chi ride è fuori, seconda stagione: cast e uscita

Lol – Chi ride è fuori si è dimostrato un successo oltre le aspettative. I suoi tormentoni continuano a tempestare i social anche a distanza di alcune settimane dall’uscita, e già gli utenti si chiedono se ci sarà una seconda stagione.

Nonostante non ci siano ancora dichiarazioni ufficiali da parte di Amazon Prime Italia, visti i risultati straordinari di quello che era un esperimento, sembra improbabile che non ci sia una seconda stagione dello show.

Il successo di Lol

Le battute, i meme e le scenette venute fuori durante il programma continuano a popolare i social network e sembrano non aver stancato gli utenti che anzi sono impazienti di vedere un seguito di Lol. Un’ulteriore conferma del successo ottenuto dal programma è rappresentata anche dalla crescita sul web di alcuni dei partecipanti meno noti sulle piattaforme social. Tra tutti a colpire è stata la crescita esponenziale della popolarità di Lillo online, che nell’arco di poche settimane è passato da poco meno di 100 mila follower a più di 700mila.

Cast Lol 2

Inoltre nelle ultime settimane sono diventati molto popolari brevi video e articoli in cui si ipotizzano i 10 comici che potrebbero prendere parte a Lol- Chi ride è fuori durante la seconda stagione. I nomi richiesti sono tanti e scegliere il cast per Amazon Prime sarà decisamente difficile, ma ci sono alcuni personaggi che ricorrono e sembrano essere richiesti dal pubblico ad alta voce. Tra questi: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de “Le Coliche”, Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto, Ale e Franz. Ovviamente si tratta di ipotesi nate dal web, ancora non confermate né smentite dalla produzione di Lol.

LEGGI ANCHE—>LOL: Chi ride è fuori, le 6 battute più divertenti della serie Amazon

Uscita seconda stagione Lol

Per avere un’idea di quello che succederà si potrebbe guardare all’estero dove il format è uscito prima che in Italia. Attualmente in tutte le nazioni in cui Lol è arrivato ( Messico, Spagna, Francia, Australia e Germania) è stata prodotta una sola stagione, ad eccezione del Messico dove è uscita anche una seconda edizione a distanza di un anno. Se tutte le sezioni nazionali di Amazon Prime si allineassero a questa scelta, Lol 2 potrebbe arrivare l’anno prossimo anche in Italia.