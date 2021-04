Beautiful, anticipazioni italiane dal 25 aprile a sabato 1 maggio 2021

Le prossime puntate di Beautiful a partire da domani domenica 25 aprile fino al sabato 1 maggio, saranno all’insegna di vicende emozionanti, come ci annunciano le anticipazioni ufficiali. Ecco i dettagli

All’ospedale con Sally

E’ stato spoilerato quello che succederà a Beautiful da domenica 25 aprile a sabato 1 maggio: si annuncia una settimana avvincente che terrà sicuramente incollati al piccolo schermo i fan della soap statunitense. Tanto per cominciare si assisterà ad un bacio tra Bill e Kate alla Spencer Publications. La sorella più piccola di Brooke nonostante affermi di sentirsi bene, fa salire qualche dubbio a suo marito che invece la vede troppo pensierosa.

Dopo averlo rassicurato, Kate va a trovare Sally e si offre di accompagnarla dal dottore. La stilista si è pentita di aver mentito a Wyatt e appare molto dispiaciuta ma non vuole fare pena a nessuno. Arriva poi la dottoressa Penny Escobar con i risultati delle analisi.

I sensi di colpa di Wyatt

Intanto Wyatt pensa alla separazione con Sally e desidera che sia meno dolorosa possibile. Per questo motivo Flo, che comprende la situazione, si mette da parte. Ma alla giovane Spectra viene diagnosticata una malattia grave e incurabile e Katie cerca di starle vicino. Wyatt è preso dai pensieri e viene rimproverato al lavoro. Il giovane spiegherà successivamente a Bill di essere distratto perchè ha i sensi di colpa per aver lasciato Sally per Flo. Nel frattempo Quinn e Shauna sono felici che i loro figli si siano ritrovati e così immaginano già come organizzare il loro matrimonio.

Il piano di Thomas

La giovane Spectra ha scoperto di avere un solo mese di vita e sfoga tutto il suo dolore con Katie ma le chiede di tenere il segreto e di non rivelarlo a nessuno. La Logan però non ci riesce e rivela tutto a Bill. Alla fine non riesce a trattenersi neanche con Wyatt e gli fa sapere che alla stilista non le rimane molto da vivere. Sia Katie che Bill chiedono al ragazzo di non dire a Sally di sapere tutto. Sally, quando incontra Wyatt cerca di non far trapelare il suo dolore, ma in cuor suo sa che tutto quello che sta succedendo, è stato orchestrato solo per riavere il giovane al suo fianco.

Intanto Brooke mette in allerta Hope e le chiede di non fidarsi troppo di Thomas. Quest’ultimo a sua volta si confida con il suo amico Vinny. E’ a lui che il giovane rivela le sue vere intenzioni, ossia quelle di riavere Hope tra le sue braccia. Il figlio di Ridge organizza una festa di compleanno a sorpresa per Zoe e non esita a baciarla davanti suo figlio. Thomas in realtà desidera che Douglas abbia una reazione particolare: rattristarsi nel vederlo con una donna che non sia Hope. Secondo lui la figlia di Brooke potrebbe agire di conseguenza. Intanto la Logan resta ferma nella sua posizione con Thomas ma non smette di dichiarare a Ridge di continuare ad amarlo. E lui ricambia.