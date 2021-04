Da Noi…A Ruota Libera, anticipazioni 25 aprile: l’annuncio di Francesca Fialdini

Da Noi…A Ruota Libera, in onda su Rai 1, sta conquistando i telespettatori riuscendo a registrare degli ottimi risultati. Scopriamo alcune anticipazioni della puntata di domenica 25 aprile.

Indubbiamente a contribuire al successo di Da noi…A Ruota Libera anche il talento di Francesca Fialdini, a cui è stata affidata la conduzione a partire dall’esordio del programma nel 2019.

Da noi…A Ruota Libera

Da noi…A Ruota Libera è un programma che mette al centro il buonumore provando a dare delle buone notizie ai telespettatori e a raccontare delle storie positive. In particolare lo show si suddivide in tre sezioni: prime donne, buone notizie, A come amore. La sigla scelta per il programma è la versione di Meraviglioso di Domenico Modugno cantata dai Negramaro, che introduce perfettamente le tematiche trattate.

L’annuncio di Francesca Fialdini

Francesca nei giorni scorsi aveva annunciato una grande novità in arrivo. E come promesso è arrivato un importante annuncio per lei. Infatti la conduttrice ha comunicato ai suoi followers l’uscita, prevista il 27 aprile, del libro di Leonardo Mendolicchio, Il peso dell’amore-Capire i disturbi alimentari partendo da famiglia e scuola, di cui ha curato la prefazione. Quello dei disturbi alimentari è un tema di cui Francesca si è spesso occupata nel corso della sua carriera, in particolare con Fame D’amore, docu serie in onda nella seconda serata di Rai 3 dedicata a storie di ragazzi affetti da queste patologie e al loro percorso di cura all’interno di diverse comunità terapeutiche.

Il successo di Da Noi…A Ruota Libera

Si tratta di un periodo decisamente positivo per Francesca Fialdini e per il suo programma in onda su Rai 1 che registra una media di 2 milioni di telespettatori a puntata riuscendo a superare la collega di Canale 5, Barbara D’Urso. Da noi…A Ruota Libera, oltre ad essere uno show ben realizzato e apprezzato dal pubblico, gode degli spettatori di Domenica In di Mara Venier. Infatti lo show di zia Mara fa da traino facendo migrare il proprio pubblico verso lo show di Francesca Fialdini.