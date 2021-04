Mara Maionchi pubblica una sua foto da ragazza: la foto è virale

Nel giorno del suo compleanno, Mara Maionchi condivide una foto speciale con i suoi fan e scatena il web con la sua solita ironia.

Il 22 aprile Mara Maionchi ha festeggiato il suo 80esimo compleanno. Produttrice discografica, talent scout e amatissima conduttrice televisiva, la sua età sorprende non poco. Potranno essere passati gli anni, ma la sua verve e la sua personalità esplosiva non sono mai venute meno. In tutte le trasmissioni a cui ha preso parte durante la sua lunga carriera, Mara Maionchi ha sempre conquistato colleghi e pubblico con i suoi commenti pungenti, le battute a bruciapelo e le mitiche espressioni che l’hanno resa un punto di riferimento della televisione italiana.

La foto da giovane di Mara Maionchi

In questa occasione così speciale, Mara Maionchi ha sorpreso tutti i suoi fan pubblicando un insolito scatto. La popolarità della conduttrice radiofonica, infatti, non si ferma al piccolo schermo ma prosegue con vivacità sui social network. Seguita da più di 700mila follower su Facebook e 800mila su Instagram, sui suoi profili social Mara Maionchi ha condiviso con i fan una foto che la ritrae da giovane. Nell’immagine, in bianco e nero, è lei a farla da protagonista: sfondo neutro, tailleur scuro, borsa alla mano e lo sguardo penetrante che tutti conoscono.

La reazione dei fan

Mara Maionchi ha accompagnato questo scatto inedito con una didascalia in cui scrive:

“E oggi sono 80! Grazie per gli auguri, l’affetto e il supporto che mi dimostrate da quel giorno in cui ho detto con naturalezza una parolaccia in prima serata 🙏🏻❤️ #80anni #meglio40x2”

La foto inaspettata ha subito fatto il giro del web, registrando un boom di like: più di 160mila su Facebook e oltre 130mila su Instagram. Un vero e proprio successo social che conferma quanto la conduttrice radiofonica sia apprezzata dal pubblico italiano.

I commenti dei colleghi

Ovviamente tra i tanti auguri lasciati dai fan, non sono mancati quelli dei colleghi della produttrice discografica. Dai suoi compagni d’avventura Fedez e Frank Matano al Maestro della pasticceria italiana Iginio Massari, tutti hanno trovato il tempo di dedicare un pensiero a Mara Maionchi nel giorno del suo 80esimo compleanno. Tra i commenti più affettuosi, spicca quello dell’attrice Sandra Milo (anche lei arrivata ormai alla veneranda età di 88 anni) che sotto la foto dell’amica scrive:

“Ma chi ci crede che siano 80? Noooo, falso storico! Te ne dò al massimo 50! E mi sono tenuta larga, eh! Di nuovo auguri, eterna ragazza!”

Lo spirito di Mara Maionchi

Degli auguri sinceri e spiritosi, perfettamente in linea con il carattere di Mara Maionchi che non perde mai occasione per fare ironia su se stessa e sugli altri. Ne ha dato prova con LOL – Chi ride è fuori, il game show distribuito da Prime Video in cui la produttrice discografica ha affiancato Fedez nella conduzione. Una presenza speciale che contribuito ad arricchire il programma, dando allo spettacolo quel tocco in più di spirito che solo lei è in grado di effondere in tutte le attività a cui prende parte.