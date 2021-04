Fedez impresa con Scena Unita: la cifra capogiro raccolta per i lavoratori dello spettacolo

Fedez è indubbiamente una delle personalità che si è maggiormente esposta nel corso di quest’anno di pandemia, provando a dare una una mano a tutto il paese e in particolare al suo settore.

Negli ultimi giorni, l’artista è tornato a parlare sul suo seguitissimo profilo Instagram di Scena Unita, iniziativa lanciata insieme ad altri colleghi, volta a aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo che hanno visto le proprie entrate colare a picco a causa dell’annullamento di tutti gli eventi dal vivo dovuto alla Covid-19.

Il progetto Scena Unita

Scena Unita – per i lavoratori della musica e dello spettacolo è un progetto nato con l’obiettivo di aiutare e supportare in maniera diretta e concreta i lavoratori che dietro le quinte danno un contributo fondamentale agli spettacoli degli artisti. Alla base dell’iniziativa c’è la volontà di sfruttare la visibilità e la notorietà dei volti noti del mondo dello spettacolo per poter dare un sostegno a chi lavora in questo settore. Sul sito di Scena Unita è possibile leggere tutte le informazioni necessarie per aderire al progetto. Inoltre l’iniziativa si divide in tre punti d’azione: sostegno immediato, promozione di attività formative e supporto e progetti.

La cifra raccolta da Scena Unita

Fedez negli ultimi giorni ha condiviso con i propri followers i risultati raggiunti finora dal progetto. L’artista ha scritto che il fondo ha attualmente raggiunto la cifra di 4 milioni di euro di cui 1 milione e 800 mila euro già distribuiti a sostegno dei lavoratori. Inoltre il cantante ha reso noto che l’iniziativa ha potuto contare sul supporto di oltre 100 artisti e ha pubblicato una lunga lista di nomi che hanno contribuito di tasca propria al progetto. Fedez si è ovviamente mostrato molto felice del successo di Scena Unita, che come lui stesso ha più volte affermato, è stato un progetto partito da un semplice gruppo Whatsapp formato da lui, Shade, Achille Lauro, Dargen D’Amico, Calcutta, Ermal Meta, Emiliano Colasanti e Jambo Praticò a cui poi si sono uniti molti altri esponenti del settore.

Il valore di Scena Unita

Scena Unita non solo è un contributo diretto per tutte quelle persone che si sono trovate ad affrontare o affrontano tuttora un periodo non facile a causa della pandemia ma è un progetto che contribuisce a sensibilizzare il pubblico sull’importanza delle figure che stando dietro le quinte sono spesso considerate come dei fantasmi ma senza cui spettacoli, concerti, eventi dal vivo non sarebbero possibili.