Elettra Lamborghini outfit pazzesco all’Isola: il costo

Durante l’undicesima puntata del reality show dell’Isola dei Famosi, ecco l’outfit da capogiro sfoggiato dall’opinionista Elettra Lamborghini. Siete curiosi di sapere il costo?

Elettra Lamboghini è uno dei personaggi pubblici più in voga del momento, figlia della nota famiglia Lamborghini, l’ereditiera ha deciso di coltivare la sua passione per la musica, diventando una cantante affermata, ballerina, presentatrice e soprattutto la ‘regina del twerking’.

La chiave del successo della Lamborghini è quella di rendere il suo modo di fare ‘eccentrico’ e quasi ‘esagerato’, normale e spontaneo al punto che, ad oggi, Elettra ha un vasto seguito anche oltre confine. Così la Lamborghini, regina indiscussa, non manca occasione per twerkare mettendo il fondo schiena in bella vista e si definisce, in modo schiettamente ironico, la migliore in Italia.

Tutti gli occhi sono puntati su di lei che oggi siete nella poltrona degli opinionisti dell’Isola dei Famosi, accanto ad Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi e, così, non sfugge all’occhio del pubblico il suo look pazzesco.

Elettra Lamborghini: ecco l’outfit durante L’Isola dei Famosi

Lo scorso giovedì, 22 aprile 2021, è andata in onda l’undicesima puntata del reality show Rai, condotto da Ilary Blasi. Con un ampio bacino di pubblico che segue le vicende dell’Isola dei Famosi con grande passione, non è sfuggito, però, il look strepitoso sfoggiato dall’opinionista Elettra Lamborghini.

La giovane ereditiera è arrivata in studio con un abitino molto aderente e fasciato, che metteva in rilievo le sue curve mozzafiato, e il colore bianco perla che forniva alla Lamborghini una grande eleganze.

Per dare un maggior tocco di classe al suo outfit, Elettra ha abbinato all’abitino aderente delle scarpe con un sottile tacco alto ed un design minimal. La Lamborghini è stata la più guardata e ammirata della puntata e così è scattata subito la ricerca per scoprire il costo del suo abito.

Quanto costa l’abito di Elettra Lamborghini?

Incantevole nel suo abitino a fascia bianco, Elettra Lamborghini ha suscitato da subito la curiosità del pubblico da casa: quanto ha speso la regina del twerking per vestirsi?

Così, facendo un po’ di ricerche, si è scoperto il costo dell’abito della Lamborghini: il suo vestitino bianco è firmato dallo stilista Pierre Balmain e il suo valore sarebbe di circa 1.290 euro, un prezzo da capogiro per un abito molto semplice, che non ha fronzoli o elementi di decoro ma è solo aderente e a manica lunga.

Il settimanale di Novella 2000 ha svelato anche il valore, molto più economico rispetto all’abito, delle scarpe indossate dalla ereditiera, che fanno parte del brand Primadonna Collection ad un prezzo che si aggira intorno ai 59,99 euro.

Si è, così, indagato anche sul look sfoggiato da Tommaso Zorzi, altro opinionista della trasmissione, anche lui elegantissimo come sempre, con un capo firmato Bonsai dal costo di 159 euro.

LEGGI ANCHE : Elettra Lamborghini su Instagram: ” […] il mio cavallo di battaglia rimarrà sempre lì”

LEGGI ANCHE : Elettra Lamborghini esulta sul web. Ecco cos’è successo all’ereditiera

La padrona di casa, Ilary Blasi, invece, è apparsa bellissima e raffinata nel suo elegante abito total black, ha indossato un capo della collezione di Judy Zhang, con delle scarpe firmate Casadei, che hanno un costo di 750 euro.