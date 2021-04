Davide Donadei, il tronista di Uomini e Donne operato agli occhi: “Sto soffrendo”

Un momento molto difficile per uno degli ex protagonisti di Uomini e Donne: Davide Donadei racconta su Instagram la sua sofferenza, menzionando anche la fidanzata, scelta all’interno del dating show di Canale 5.

Nei giorni scorsi si è parlato a lungo dell’operazione agli occhi subita dall’ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei: un intervento delicato per il quale il ragazzo si trova ancora in convalescenza assistito dalla sua fidanzata Chiara Rabbi.

I due si sono conosciuti e innamorati all’interno del programma di Maria De Filippi, il loro percorso si è concluso con una scelta, proprio come è successo a Roberta e Riccardo, che ora sembrano dover affrontare una crisi nel loro rapporto.

Davide Donadei si sfoga su Instagram dopo l’operazione

Il bel Davide, convalescente, è assistito dalla sua fidanzata Chiara Rabbi, e si lascia andare ad uno sfogo su Instagram nel quale si rivolge ai suoi follower parlando del momento che sta attraversando: i fan dell’ex tronista commentano le sue parole e il brutto periodo che segue l’importante operazione che ha dovuto affrontare. Davide ci ha tenuto anche a sottolineare la cura e l’impegno che sta dimostrando Chiara nello stargli accanto: fin dal primo momento dopo l’operazione, Chiara si è dedicata a sostenere il suo compagno anche nei gesti più banali dal momento che il ragazzo non riesce ancora a fare tutto in autonomia.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne, chi è e cosa fa la dama del trono over Isabella

Davide si è sottoposto qualche giorno da ad un’operazione agli occhi a Pisa e subito dopo l’intervento ha voluto rassicurare la coppia sulle sue condizioni di salute e sulla buona riuscita dell’operazione. “Ciao ragazzi, Chiara mi sta aiutando a scrivere e mi ha detto che in tantissimi state chiedendo come sto. Sto abbastanza bene e per assurdo il post é peggio dell’intervento, ma per mia fortuna é andato tutto bene”, ha scritto negli attimi successivi.

L’amore tra Chiara e Davide dopo Uomini e Donne

Nei giorni seguenti, però, il male è tornato a farsi sentire e le parole sono cambiate: “È un periodo particolare per me, ci sono sere in cui mi sento un leone e sere in cui vorrei solo mettermi a letto e dormire per 24 ore. Sto cercando la strada giusta in questo brutto periodo. Scusate lo sfogo!”, ha scritto Davide.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne Tina Cipollari, svelato il motivo dell’assenza: “Bloccati preparativi matrimonio”

L’ex tronista e la fidanzata Chiara si mostrano sorridenti sui social: l’uomo, con tanto di occhiali da sole protettivi, ha fatto capolino nelle stories della Rabbi. Proprio quest’ultima si occupa di leggere i messaggi dei fan e di rispondere sui social, aiutandolo nelle piccole e grandi cose della quotidianità. I due sembrano più affiatati che mai, e la loro relazione sembra proseguire a gonfie vele dal momento della scelta, che è andata in onda lo scorso 10 febbraio. In quel momento il tronista scelse Chiara, preferendola a Beatrice Buonocore e dando il via ad un’altra storia d’amore targata Uomini e Donne. Stessa fortuna non è toccata ad altri protagonisti della trasmissione, come Ida Platano, che, dopo la fine della storia con Riccardo, ha deciso di tornare tra le dame del trono over.