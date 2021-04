Amici, Tancredi e il difficile rapporto con il padre famoso: ecco chi è

Ogni puntata del serale di Amici di Maria De Filippi ci svela qualcosa in più rispetto agli allievi della scuola più famosa d’Italia: questa volta è toccato a Tancredi, il cantante della squadra Arisa-Cuccarini, che si rivela essere figlio di un celebre protagonista del mondo della moda.

La sesta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi si è conclusa con l’eliminazione di Raffaele, uno dei cantanti della squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini: un altro duro colpo per i telespettatori del programma.

La settimana scorsa la squadra aveva perso, invece, un pezzo del team ballo, con il ritorno a casa di Martina. Di puntata in puntata si va formando il gruppo di allievi che conquisterà la finale e la possibilità di vittoria: tra questi spicca Tancredi, giovane e promettente cantante.

Amici, l’esibizione di Tancredi solleva qualche dubbio

Durante l’ultima puntata del serale, è stata in particolare un’esibizione di Tancredi a colpire il pubblico da casa e i presenti in studio. Il giovane cantante, nato nel 2001 a Milano, appare come uno degli allievi più timidi della classe, ma si esprime bene attraverso la musica: cantando tira fuori una personalità davvero coinvolgente che ha fatto molta presa sul pubblico. Non tutti sanno, però, che il giovanissimo protagonista di Amici ha un padre famoso.

Tancredi Cantù Rajnoldi si è presentato come cantante e cantautore rap ed ha colpito subito l’attenzione di Arisa, che lo ha voluto come parte integrante della squadra formata insieme a Lorella Cuccarini. Un carattere in apparenza molto riservato e discreto che si trasforma sul palco, con il microfono tra le mani. In ogni esibizione Tancredi mette un po’ della sua anima e della sua vita, proprio come ha fatto in occasione dell’ultima puntata, svelando qualcosa in più rispetto alla sua famiglia e alle sue scelte.

Il cantante è stato schierato per cantare la hit di Alan Sorrenti, “Figli delle Stelle”, e l’ha trasformata con delle barre scritte proprio da lui: «Io sono figlio di mio padre e delle mie scelte. Io sono figlio di mia madre e delle sue scelte. Io sono figlio della terra e delle sue storie. Io sono figlio dell’amore e della mia guerra. Io sono figlio della pioggia e delle mie delusioni. Io sono figlio dell’estate e delle discoteche. Io sono figlio della rabbia e delle mie decisioni».

Tancredi parla del rapporto con il noto padre in una canzone

Le frasi hanno catturato l’attenzione di Maria De Filippi che ha chiesto al cantante qualcosa in più rispetto al rapporto con il padre e con la madre. «Ho notato la parte in cui dici ‘Sono figlio di mio padre e delle mie scelte, sono figlio di mia madre e delle sue scelte’. Mi aveva colpito quello, ci tenevi a quelle barre?. Non voglio chiedere niente né di tua madre, né di tuo padre. Chiedevo solo se ci tenevi a quelle barre per questo motivo. Avevo colto la differenza. È importante per aver deciso di scriverla», ha detto la conduttrice. Tancredi ha preferito non commentare, sottolineando così il pensiero di chi ha supposto un difficile rapporto con il padre.

Ma chi è il celebre genitore di Tancredi? Stiamo parlando di Alberto Cantù Rajnoldi, il direttore creativo della Maison Giorgio Armani, un nome decisamente molto noto all’interno dell’alta moda italiana.